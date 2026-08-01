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- Украина
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ДТП на Львовщине: не разминулись легковушка с автобусом, много пострадавших
На трассе столкнулись машина и автобус с людьми — один из водителей вылетел на встречную полосу.
Во Львовской области произошло ДТП — столкнулась легковушка с автобусом. В результате 11 человек получили травмы.
Об этом сообщили в полиции.
Авария произошла на участке автодороги «Дрогобыч-Довголука» между городом Стебник и селом Доброгостов.
Автомобиль Skoda Octavia под управлением 37-летнего иностранца выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом I-VAN, которым управлял 46-летний житель района. В салоне автобуса находились 14 человек.
«В результате столкновения телесные повреждения получили: водитель Skoda и две его пассажирки, а также водитель и 7 пассажирок автобуса», — уточнили в ведомстве.
Следователи начали расследование, а правоохранители устанавливают все происшествия.
Напомним, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. Погиб один человек.