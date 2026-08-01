ДТП на Львовщине: не разминулись легковушка с автобусом, много пострадавших

На месте аварии

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Во Львовской области произошло ДТП — столкнулась легковушка с автобусом. В результате 11 человек получили травмы.

Об этом сообщили в полиции.

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Авария произошла на участке автодороги «Дрогобыч-Довголука» между городом Стебник и селом Доброгостов.

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Автомобиль Skoda Octavia под управлением 37-летнего иностранца выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом I-VAN, которым управлял 46-летний житель района. В салоне автобуса находились 14 человек.

«В результате столкновения телесные повреждения получили: водитель Skoda и две его пассажирки, а также водитель и 7 пассажирок автобуса», — уточнили в ведомстве.

На месте аварии

Следователи начали расследование, а правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. Погиб один человек.

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