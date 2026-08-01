Маск отказал Зеленскому во встрече по Starlink, — The Atlantic / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел встретиться с американским миллиардером Илоном Маском, чтобы тот разрешил использовать Starlink для управления дронами во время атак по РФ. Но Маск якобы отказался от встречи.

Об этом сообщил уже известный украинцам журналист Саймон Шустер для издания Atlantic со ссылкой на источники.

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Просьба Зеленского к Трампу

По данным Шустера, во время закрытых переговоров в Белом доме во вторник Зеленский изложил план, посредством которого Украина сможет пережить еще одну зиму войны с Россией. Чтобы он сработал, президенту Трампу нужно бы попросить о большой услуге своего союзника Илона Маска. Но, по словам двух чиновников, знакомых с разговором, Трамп уклонился от обязательств, что поставило под вопрос будущее плана.

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Зеленский якобы просил расширить использование сети спутниковой связи Starlink, контролируемой Масками.

По данным Atlantic, президент Украины попросил Трампа получить разрешение Маска на использование Starlink для управления ударами беспилотников внутри России. В издании напоминают, что до сих пор Маск разрешал нашим Силам обороны использовать Starlink только на собственной территории, включая Крым и другие регионы, оккупированные Россией. Аэрокосмическая компания Маска SpaceX ограничила использование Starlink внутри России.

Зачем Украине Starlink в РФ: охота на баллистику

Таким образом украинская кампания дальнобойных ударов беспилотников использует менее надежные методы наведения, включая бортовые компьютеры с навигационными инструментами на базе искусственного интеллекта. Это оружие оказалось эффективным для поражения крупных объектов инфраструктуры в России, таких как нефтеперерабатывающие заводы и склады.

Но во время переговоров с Трампом во вторник Зеленский объяснил необходимость поражения гораздо меньших и более мобильных целей, особенно батарей баллистических ракет, используемых российскими войсками для ударов по городам по всей Украине.

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Starlink предлагает самые точные доступные средства для управления украинскими беспилотниками по российских ракетных пусковых установках, многие из которых установлены на грузовиках, разбросанных по всей России.

Автор утверждает, что во время своего визита в США Зеленский попросил встретиться с Маском, чтобы обсудить свой план по таргетингу на эти пусковые установки. Но миллиардер отказался от приглашения. Маск и SpaceX не ответили на запросы журналистов Atlantic о комментариях.

Отмечается, что Трамп сказал своему Зеленскому, что рассмотрит эти запросы, но не уточнил, исполнит ли в конечном счете их. Он заверил, что поговорит с Маском об этом, но не привел график этого разговора или своего окончательного решения.

Трамп не скрывал своего желания завершить конфликт между Россией и Украиной и разочарован тем, сколько времени это заняло. Один из чиновников сказал, что его окончательное решение относительно предложения Зеленского, вероятно, будет в значительной степени зависеть от того, считает ли он, что оно может помочь ускорить завершение конфликта. Если он считает, что использование Starlink позволит Украине подтолкнуть Путина к переговорному столу, то Трамп может поддержать это. Но если он считает, что это лишь обострит ситуацию, то, вероятно, не будет этого делать, сказал один чиновник.

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Чем рискует Илон Маск, помогая Украине

Недавно Россия применила новые методы воспрепятствования сигналам Starlink в Украине. Ранее в этом месяце был опубликован ряд документов, демонстрирующих сговор России с Китаем по уничтожению спутников Starlink путем взлома, глушения или вывода их с орбиты. Документы, якобы предоставленные Китаем и полученные The Insider, подчеркивают риски, с которыми сталкивается Маск, помогая Украине вести войну.

Журналист предполагает, что готовность миллиардера расширить эту помощь может зависеть от рычагов влияния Трампа на Маска и его желания использовать их во благо Украины.

Утрата главного контакта со SpaceX

Также Шустер напоминает, что в украинских властях чиновником, поддерживавшим теснейшие связи с Маском и SpaceX, был Михаил Федоров.

В начале этого года, занимая должность министра обороны, Федоров убедил Маска отключить приемники Starlink, которые российские войска использовали для запуска собственных беспилотников в Украине.

«Но Федоров потерял должность в этом месяце во время перестановки в правительстве, что лишило Украину ее основного контакта с Маском», — пишет журналист.

Напомним, также мы писали, что во время переговоров с Трампом Зеленский предположил, что если Маск откажется разрешить использование Starlink, то Пентагон может предоставить Украине доступ к сети Starshield с той же целью.

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