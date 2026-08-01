Джордж Клуни с женой и детьми эвакуировался из своего дома во Франции: что произошло

Джордж Клуни / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Джордж Клуни с женой Амаль и детьми эвакуировался из своего дома во Франции.

Знаменитость с семьей живет в городке Бриньоль. Однако актеру, его жене и детям пришлось покинуть дом, о чем сообщает издание People. Причиной этому стали масштабные лесные пожары, что распространяются по Европе, в том числе и Франции.

Реклама

Джордж и Амаль Клуни признались, что волнуются за свою безопасность. Супруги не уверены, что пожар их минует. Так что они приняли решение об эвакуации. В то же время семья выразила надежду, что все жители будут находиться в безопасности, а также подчеркнула, что и дальше будет оставаться частью городка и в случае чего готова помочь с восстановлением.

Реклама

Джордж Клуни / © Associated Press

«На данный момент у нас нет представления, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент. Мы хотим отметить две вещи. Во-первых, мы надеемся, что вы и все жители нашего города находятся в безопасности. Во-вторых, мы с Амаль настроены сделать все возможное, чтобы, независимо от того, что произойдет с нашим городком, оставаться частью этой общины и помочь ей восстановиться», — говорится в сообщении супругов.

Отметим, в прошлом году Джордж Клуни получил двойное гражданство — к американскому еще и французское. Вместе с семьей артист поселился во Франции, поскольку, мол, там им будет спокойнее и на каждом шагу их не будут ждать папарацци.

Напомним, недавно Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва». Актер тогда не сдержался и метко пошутил о своем возрасте.

Новости партнеров