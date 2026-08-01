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- Украина
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Зеленский подтвердил поражение трех НПЗ в России и подсанкционного контейнеровоза
По словам президента, поражен подсанкционный российский контейнеровоз «Yanina», из-за чего он затонул.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение ряда важнейших объектов врага. Среди целей — НПЗ.
Об этом он сообщил в Телеграм.
«Этой ночью было применение мидлстрайков — есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел емкость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну.
Сегодня же ночью подразделения Службы безопасности поразили инфраструктуру трех российских НПЗ в Башкортостане. Расстояние — почти 1600 километров до объектов. Заводы, перерабатывающие миллионы тонн нефти в год», — отметил он.
Ранее Генштаб сообщил, что в ночь на 1 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника. В частности, поражен состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского (АР Крым).
Также поражен железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области и Крыма, и железнодорожный мост в районе Владиславовки (временно оккупированный Крым).