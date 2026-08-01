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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Зеленский подтвердил поражение трех НПЗ в России и подсанкционного контейнеровоза

По словам президента, поражен подсанкционный российский контейнеровоз «Yanina», из-за чего он затонул.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение ряда важнейших объектов врага. Среди целей — НПЗ.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Этой ночью было применение мидлстрайков — есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел емкость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну.

Сегодня же ночью подразделения Службы безопасности поразили инфраструктуру трех российских НПЗ в Башкортостане. Расстояние — почти 1600 километров до объектов. Заводы, перерабатывающие миллионы тонн нефти в год», — отметил он.

Ранее Генштаб сообщил, что в ночь на 1 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника. В частности, поражен состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского (АР Крым).

Также поражен железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области и Крыма, и железнодорожный мост в районе Владиславовки (временно оккупированный Крым).

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Дата публикации
Количество просмотров
58
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