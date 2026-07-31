Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки украинских дронов — Reuters

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Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России полностью прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников. Возобновление его работы может занять около двух недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

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По словам одного из собеседников агентства, предприятие остановилось в среду. Ожидается, что простой будет продолжаться примерно две недели.

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Источники объяснили, что после аварийной остановки нефтеперерабатывающих мощностей их невозможно быстро вернуть на работу. Специалистам необходимо повторно запустить установки первичной и вторичной переработки, настроить технологические процессы и восстановить параметры качества продукции.

Рязанский НПЗ имеет немаловажное значение для топливной отрасли РФ. В 2024 году предприятие переработало 13,1 млн. тонн сырой нефти — около 4,9% от общего объема нефтепереработки в России.

За год завод также произвел 2,2 млн. тонн бензина, 3,4 млн. тонн дизельного горючего и 4,3 млн. тонн мазута.

Как мы писали, в ночь на 29 июля Рязань оказалась под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздались в районе нефтеперерабатывающего завода и состава маркетплейса Wildberries. На обоих объектах возникли пожары, а местные власти подтвердили удары по промышленным предприятиям. По сообщениям российских СМИ и Telegram-каналов, взрывы также слышали в Московской области, а очевидцы публиковали видео со столбами дыма над Рязанью. Wildberries сообщил об эвакуации состава и временном прекращении его работы.

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