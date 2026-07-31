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Волгоград после взрывов затянуло дымом: сообщают о пожаре возле НПЗ (видео)
В российском Волгограде после серии взрывов разразился масштабный пожар. Город затянул густым дымом, предварительно гореть может промзона Волгоградского НПЗ или логистический состав Wildberries.
В российском Волгограде ночью раздалась серия взрывов, после которых в промышленной зоне города вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .
По данным канала, возгорание могло произойти на территории промзоны Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. В сети публикуют кадры сильного огня и густого дыма, распространившегося над городом.
В то же время, отдельные ресурсы предполагают, что горит склад или логистический центр маркетплейса Wildberries.
Официальной информации о причинах взрывов, точном месте пожара и возможных последствиях пока нет.
Как мы писали, в ночь на 29 июля Рязань оказалась под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздались в районе нефтеперерабатывающего завода и состава маркетплейса Wildberries. На обоих объектах возникли пожары, а местные власти подтвердили удары по промышленным предприятиям. По сообщениям российских СМИ и Telegram-каналов, взрывы также слышали в Московской области, а очевидцы публиковали видео со столбами дыма над Рязанью. Wildberries сообщил об эвакуации состава и временном прекращении его работы.