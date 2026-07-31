В Крыму раздалась серия взрывов, Керченский мост перекрыли

Керченский мост / © Reuters

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В ночь на 31 июля во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах и работе российской противовоздушной обороны. Движение по Керченскому мосту временно перекрыли.

По данным Telegram-канала « Крымский ветер », беспилотники зафиксировали над Джанкоем и Джанкойским районом. Российская ПВО пыталась их сбить.

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Также подписчики канала сообщили о двух громких взрывах в Симферополе.

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Около 01:55 сильный взрыв прогремел в Севастополе. Его было слышно в разных районах города, а кое-где от взрывной волны сработали сигнализации автомобилей.

Официальной информации о причинах взрывов и возможных последствиях нет.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман высказал мнение о том, что первый этап освобождения Крыма уже начался. По его словам, удары ВСУ по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам поставки на полуострове могут являться частью первого этапа подготовки к его деоккупации.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявлял, что украинские войска проводят операцию, направленную на создание условий для изоляции Крыма. В рамках этих действий военные наносят системные удары по российской логистике. Такие удары должны ослабить возможности русской группировки войск на полуострове.

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