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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Крым и мирные переговоры: Зеленский заинтриговал заявлением о судьбе полуострова

Зеленский объяснил, почему сейчас рано говорить о возвращении полуострова.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, обсуждается ли вопрос возвращения аннексированного Россией Крыма в рамках мирных переговоров.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

«Это чуть-чуть не так. Или еще не так. Посмотрим. Я не знаю», — ответил президент на вопрос, есть ли вопрос Крыма в повестке дня.

По словам Зеленского, сейчас говорить об этом еще рано. В то же время, подчеркнул он, остров остается территорией Украины.

«Земля очень важна. Это наша территория, наша история, наши дома. Но самое важное — не потерять людей», — заметил президент.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман высказал мнение о том, что первый этап освобождения Крыма уже начался. По его словам, удары ВСУ по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам поставки на полуострове могут являться частью первого этапа подготовки к его деоккупации.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявлял, что украинские войска проводят операцию, направленную на создание условий для изоляции Крыма. В рамках этих действий военные наносят системные удары по российской логистике. Такие удары должны ослабить возможности русской группировки войск на полуострове.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
68
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