Водоемы Киева захватывает опасная рыба-хищник: экологи предупредили об угрозе

Рыба-хищник поедает икру и мальков других рыб и может вытеснять местные виды.

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В столице сообщают о засилье в водоемах Киева окуня-пираньи, массово захватывающего водоемы столицы. Рыба-хищник поедает икру и мальков других рыб и может вытеснять местные виды. Специалисты призывают следить за распространением этой рыбы-хищника, ведь ее численность в водоемах столицы постоянно растет.

ТСН.ua поинтересовался у эколога: действительно ли эта рыба критически опасна и существует ли реальная угроза уничтожения других видов в водоемах столицы.

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Откуда взялся инвазионный вид

По словам эколога Александра Соколенко, речь идет о солнечном окуне. Этот вид рыб был зафиксирован в украинских водоемах около ста лет назад.

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Солнечный окунь, которого рыбаки называют «окунем-пираньей», это инвазионный вид из Северной Америки. Первые упоминания о нем в Украине датируются 30-ми годами прошлого столетия. Сначала его зафиксировали на юге, а затем он расселился по всей территории страны.

«Солнечный окунь попал к нам с помощью аквариумистов. Это инвазионный вид, то есть завезенный. Их, как и растения, привозят люди, возвращаясь из других стран. Кстати, это тот самый путь, по которому к нам попали красноухие черепахи, которых раньше просто не было. А сейчас они фиксируются фактически во всех украинских водоемах, потому что были привезены из США стараниями аквариумистов. Черепахи, как и солнечный окунь, хорошо адаптировались к нашим условиям», — рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

Солнечный окунь / © Фото из открытых источников

Особенность хищника — любовь к чистой воде

Что касается популяции солнечного окуня в водоемах Киева и Киевской области, то, по словам Соколенко, эта рыба сейчас фиксируется везде, рядом с обычным окунем. Кстати, солнечный окунь имеет интересную особенность: в аквакультуре требователен к чистоте воды, поэтому в грязных водоемах он не живет.

Эколог говорит, что солнечного окуня называют окунем-пираньей, вероятно, из-за его внешнего сходства на рыбу из фильмов ужасов о кровожадных пираниях. Он имеет острые спинные плавники, как все окунеобразные рыбы, а произрастает до 10-20 сантиметров.

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«Вероятно, что так окуня назвали рыбаки, он имеет агрессивное поведение, нападает на других рыб и известен своей прожорливостью, поэтому и такое народное название. Но ведь обычный окунь — это тоже хищник, не только этот. Я считаю, что присутствие в водоемах Киева и области солнечного окуня не является какой-то катастрофой. Но то, что этот вид вредит, поскольку он инвазионный — это факт. Солнечный окунь быстро размножается и требует большего ресурса для выживания, то есть уничтожения менее выносливых видов рыб», — говорит эколог.

Есть ли угроза экологической катастрофы

К этому Соколенко добавляет, что как в животном, так и в растительном мире мы имеем очень много случаев инвазии, которая является для природы вредной, но в то же время не катастрофической.

«Любая инвазионность — это негатив. Но я не слышал такого, чтобы этот вид окуня привел к каким-то необратимым или негативным последствиям. К примеру, к опустошению водоемов. Как-то бороться с этой рыбой, я думаю, просто невозможно, потому что нет такого способа или механизма. А инвазионные виды очень выносливы и быстро приспосабливаются к новым условиям, более того, они совершенствуются», — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что теоретически солнечная пиранья может вытеснять аборигенные виды в наших водоемах.

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«Сейчас солнечный окунь дополнительно поселяется в нашей экосистеме и, соответственно, уплотняет ее. И это большой минус. Это хищник, хотя у нас есть и другие хищники, которые тоже охотятся и на икру, и на малька. Но солнечный окунь создает дополнительную нагрузку на другие виды и это чревато по меньшей мере уменьшением численности аборигенных видов рыб. Такая угроза действительно есть», — говорит Соколенко.

С другой стороны, по словам эколога, если анализировать историю с 80-х годов прошлого века, когда солнечного окуня уже было много, в частности, в Киевской области, то говорить, что за 50 лет он привел к исчезновению местных видов рыб, нельзя.

«Этого не произошло и к серьезной катастрофе не привело. Поэтому нужно следить за этим видом и дальше. Возможно, изменение климата и рост температуры может способствовать в дальнейшем увеличению популяции окуня-пираньи. Но так ли это действительно стоит поинтересоваться у ученых, которые более подробно изучают этот вид», — заключает эколог.

Дата публикации 21:09, 26.06.26 Количество просмотров 72 Умер легендарный рыбак из Херсона: история Валентина Ермоленко, ставшего "отцом" для морпехов

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