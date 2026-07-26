Гент — ЛНЗ: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций

ЛНЗ — "Гент" / facebook.com/fclnz

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В четверг, 30 июля, черкасский ЛНЗ сразится с бельгийским "Гентом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Геламко Арена" в бельгийском городе Гент. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском городе Плоцк и завершилась вничью (0:0). Для черкасского клуба это был первый в истории еврокубковый матч.

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Прогноз букмекеров на матч Гент — ЛНЗ

Фаворитом матча букмекеры считают "Гент". На победу бельгийского клуба можно поставить с коэффициентом 1,38. Ничья — 5,00. Выигрыш черкасской команды — 6,66.

На проход "Гента" в следующую стадию принимают ставки с коэффициентом 1,18. Итоговый успех ЛНЗ — 4,50.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

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