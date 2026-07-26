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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Джошуа одержал победу брутальным нокаутом, дважды побывав в нокдауне

Эй Джей зрелищно разобрался с албанцем Кристианом Пренгом.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Джошуа — Пренга

Джошуа — Пренга / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (30-4, 27 KO), который весной посетил Украину, одержал яркую победу нокаутом над албанским боксером Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО).

Поединок состоялся в ночь на 26 июля в саудовском Эр-Рияде. По ходу первого раунда Пренга дважды отправил Джошуа в нокдаун, но Эй Джей сумел подняться и продолжить бой, а во втором раунде брутально нокаутировал своего соперника.

Обзор боя Джошуа — Пренга

До этого Джошуа последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал блогера Джейка Пола. К бою его готовил украинский тренер Егор Голуб.

Вскоре после этого Энтони попал в ДТП в Нигерии, в котором погибли два его тренера — Роберт Латц и Сина Гами, которые также были близкими друзьями боксера.

Отметим, что бой против Пренги должен стать промежуточным для Джошуа перед поединком против другого звездного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Также мы рассказывали, что олимпийский чемпион Хижняк нокаутировал француза в андеркарде поединка Джошуа — Пренга.

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Дата публикации
Количество просмотров
914
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