Жуткое ДТП с участием Джошуа: стали известны имена погибших
Два тренера Эй Джея погибли в страшной аварии.
Стали известны подробности ужасного ДТП, которое произошло в Нигерии с участием экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Как сообщает Home of Fight, двумя погибшими оказались тренеры британского боксера – Роберт Латц и Сина Гами.
Всего во время аварии в автомобиле Джошуа находились пять человек. На момент столкновения с грузовиком тренеры Эй Джея были на передних сиденьях, а сам Джошуа – на заднем.
Погибшие были близкими друзьями боксера. Латц был личным тренером британца, а Гами – тренером по физической подготовке. Еще две недели назад он помогал Энтони готовиться к бою с Джейком Полом.
Также известно, что Гамми был другом детства Джошуа. Он работал с Эй Джеем на протяжении 10 лет.
Отметим, что сам Энтони получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. Его состояние – стабильное.
Напомним, в своем последнем бою Джошуа в ночь на 20 декабря в Майами нокаутировал блогера Джейка Пола.
Эй Джей одержал досрочную победу в шестом раунде, до этого трижды отправив Пола в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.
Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.
После своей победы над блогером Энтони бросил вызов другому экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.
Напомним, ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера.