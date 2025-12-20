"Довольно болтовни": Джошуа оценил победу над Джейком Полом и бросил вызов Тайсону Фьюри

Энтони Джошуа / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа после своей победы нокаутом над видеоблогером Джейком Полом вызвал на бой Тайсона Фьюри.

"Прежде всего хочу поблагодарить публику и всех, кто пришел. Я искренне ценю каждого на этой арене. Теперь по вопросу: смотрите, это было не мое лучшее выступление, далеко не самое лучшее. Главная цель заключалась в том, чтобы добраться до Джейка Пола, прижать его и нанести вред. Именно этого от меня требовали накануне, и это было постоянно у меня в голове. Это заняло немного больше времени, чем я ожидал, но правый удар нашел свою цель.

Джейк Пол сегодня выступил очень хорошо. Я хочу воздать ему должное. Он поднимался снова и снова. Для него в ринге было тяжело, но он продолжал искать путь, старался. Для этого нужно настоящее мужество. Каждый, кто выходит в ринг и поднимает перчатки, заслуживает уважения. Поэтому мы должны отдать Джейку должное за то, что он снова и снова пытался. Молодец.

Но сегодня он встретился с настоящим огнем – бойцом, который имел 15-месячный перерыв. Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезный, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется.

Я один из самых реальных ребят здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крут – выходи в ринг со мной следующим. Довольно болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давай встретимся в ринге и поговорим кулаками", – сказал Джошуа.

Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде. Для британца это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

36-летний Джошуа вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Данинлю Дюбуа.

Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом).

В предыдущем бою Пол в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим звезда YouTube в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.