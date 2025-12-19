Какой праздник 20 декабря 2025 года / © ТСН

20 декабря 2025 года — суббота. 1395-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

20 декабря, верующие празднуют День памяти святой великомученицы Анастасии / © Pixabay

Завтра, 20 декабря, верующие празднуют День памяти святого священномученика Игнатия Богоносца. Игнатий Богоносец жил в начале I века (примерно в 35–107 годах) и был вторым после апостола Петра епископом Антиохии — одним из главных центров ранней Церкви. Его прозвали “Богоносцем”, потому что он нес в своем сердце живого Христа, то есть был чрезвычайно благочестивым и духовно наполненным, проявляя это в словах и делах. Игнатий стал жертвой гонений на христиан во времена императора Траяна. Он был арестован и отправлен в Рим, где должен стать добычей диким зверям на аренах. По пути в Рим он проходил через многочисленные города, во время чего посылал письма в разные христианские общины — эти послания называют “письмами Игнатия”, они сохранились до сих пор и являются ценным источником знаний о вере, единстве церкви и мученичестве.

20 декабря в Украине празднуют День чествования пенсионеров и ветеранов МВД / © Associated Press

20 декабря в Украине празднуют День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. Профессиональный праздник, посвященный чествованию людей, посвятивших значительную часть своей жизни службе в правоохранительных органах Украины, в частности, в Министерстве внутренних дел (МВД) и Национальной полиции. Этот день посвящен глубокому уважению и благодарности всем работникам, которые закончили свою службу в системе МВД и полиции, но внесли огромный вклад в дело защиты общественного порядка, безопасности граждан и правового устройства страны.

20 декабря Международный день солидарности людей / © pexels.com

Также 20 декабря Международный день солидарности людей. В этот день люди в разных странах мира говорят о важности единства и взаимной поддержки. Эта дата была выбрана после того, как в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию (№60/209), определяющую солидарность одной из базовых ценностей, лежащих в основе международных отношений в XXI веке. Солидарность — это взаимная поддержка и сотрудничество людей и народов в стремлении решать общие вызовы. Это не только помощь друг другу в сложные моменты, но и понимание того, что наши судьбы тесно связаны между собой.

20 декабря празднуют День игры / © pexels.com

20 декабря празднуют День игры. Непринужденный, веселый праздник, посвященный всему, что связано с играми и игровой деятельностью. Праздник берет свое начало в 1975 году — его основала британская компания Games Workshop, известная производством игр, в том числе настольных и фэнтезийных игр. Первое празднование состоялось в Лондоне как игровое событие, впоследствии превратившееся в ежегодную традицию для геймеров и любителей игр по всему миру.