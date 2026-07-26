Самолет для 22-часовых полетов совершил исторический рейс: что известно

Салон самолета / © pixabay.com

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Новый Airbus A350-1000 Ultra Long Range (ULR), способный преодолевать до 18 тысяч километров без приземления, успешно выполнил самый длинный в мире беспересадочный испытательный рейс.

Об этом пишет Unilad.

Полет стартовал примерно на 15 месяцев раньше, чем ожидали в рамках масштабного проекта авиакомпании Qantas по запуску сверхдалеких маршрутов.

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Первый перелет самолета привлек внимание авиационных энтузиастов во всем мире и стал одним из самых обсуждаемых событий в сфере гражданской авиации.

Airbus A350-1000 ULR вылетел из французской Тулузы и успешно совершил 19-часовой испытательный перелет в австралийский Мельбурн.

За полетом внимательно следили как авиаспоттеры, так и тысячи пользователей сервиса FlightRadar24. Во время перелета самолет стал самым популярным объектом наблюдения на платформе.

Впрочем, этот полет не был первым для самолета. Еще 2 июня воздушное судно успешно прошло начальные летные испытания, проведя в небе 3 часа 43 минуты над территорией Франции и Атлантическим побережьем страны.

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Авиакомпания Qantas еще в 2017 году положила начало амбициозному Project Sunrise, ставившему целью сделать реальностью самые длинные в мире коммерческие беспересадочные рейсы.

Основной идеей проекта было открытие прямых маршрутов из Сиднея и Мельбурна в Лондон и Нью-Йорк без традиционных пересадок. Благодаря этому время путешествия должно было сократиться примерно на четыре часа.

После успешного испытательного полета компания подтвердила, что официальный запуск ежедневных рейсов между Сиднеем и Лондоном по-прежнему запланирован на октябрь 2027 года. Продажа билетов должна начаться в феврале того же года.

В то же время, окончательные сроки запуска маршрутов Мельбурн — Нью-Йорк и Мельбурн — Лондон пока остаются предметом обсуждения.

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Заказ на 12 самолетов Airbus A350-1000 ULR авиакомпания Qantas оформила еще в 2022 году. Эти самолеты были специально адаптированы для сверхдалеких маршрутов.

По данным Airbus, модель A350 Ultra Long Range способна без приземления преодолевать до 9700 морских миль или около 18 тысяч километров. Это позволяет выполнять непрерывные полеты до 22 часов, что делает самолет одним из самых выносливых пассажирских авиалайнеров в мире.

Генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон в комментарии News.AU заявила, что компания планирует постепенно объявлять новые дальнемагистральные маршруты после получения следующих самолетов.

«Мы сможем постепенно объявлять новые маршруты по мере поступления новых самолетов в течение следующих двух с половиной лет. Спрос может изменяться. Мы знаем, как он может меняться, и будем оперативно реагировать на эти изменения».

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В то же время она не назвала конкретные даты запуска рейсов между Мельбурном и Нью-Йорком или Мельбурном и Лондоном, отметив, что этот вопрос будут рассматриваться после того, как полеты из Сиднея докажут свою коммерческую эффективность.

Финансовый директор Qantas Роб Марколина объяснил, почему первым городом для реализации проекта стал именно Сидней.

«Любой из этих городов был бы отличным выбором, но один из них должен был стать первым, и я считаю, что нам вполне подходит вариант с Сиднеем».

По его словам, появление новых самолетов сверхдальнего радиуса действия также позволит высвободить самолеты Boeing 787 для открытия других международных маршрутов, в частности в Чикаго, страны Южной и Северной Америки, а также потенциально в Афины и страны Африки.

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