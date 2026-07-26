Літак для 22-годинних польотів здійснив історичний рейс: що відомо

Салон літака / © pixabay.com

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Новий Airbus A350-1000 Ultra Long Range (ULR), здатний долати до 18 тисяч кілометрів без приземлення, успішно виконав найдовший у світі безпересадковий випробувальний рейс.

Про це пише Unilad.

Політ стартував приблизно на 15 місяців раніше, ніж очікували в межах масштабного проєкту авіакомпанії Qantas із запуску наддалеких маршрутів.

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Перший переліт літака привернув увагу авіаційних ентузіастів у всьому світі та став однією з найобговорюваніших подій у сфері цивільної авіації.

Airbus A350-1000 ULR вилетів із французької Тулузи та успішно здійснив 19-годинний випробувальний переліт до австралійського Мельбурна.

За польотом уважно стежили як авіаспоттери, так і тисячі користувачів сервісу FlightRadar24. Під час перельоту літак став найпопулярнішим об’єктом спостереження на платформі.

Втім, цей політ не був для літака першим. Ще 2 червня повітряне судно успішно пройшло початкові льотні випробування, провівши в небі 3 години 43 хвилини над територією Франції та Атлантичним узбережжям країни.

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Авіакомпанія Qantas ще 2017 року започаткувала амбітний Project Sunrise, який мав на меті зробити реальністю найдовші у світі комерційні безпересадкові рейси.

Основною ідеєю проєкту було відкриття прямих маршрутів із Сіднея та Мельбурна до Лондона й Нью-Йорка без традиційних пересадок. Завдяки цьому час подорожі мав скоротитися приблизно на чотири години.

Після успішного випробувального польоту компанія підтвердила, що офіційний запуск щоденних рейсів між Сіднеєм і Лондоном, як і раніше, запланований на жовтень 2027 року. Продаж квитків має розпочатися в лютому того ж року.

Водночас остаточні терміни запуску маршрутів Мельбурн — Нью-Йорк і Мельбурн — Лондон поки що залишаються предметом обговорення.

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Замовлення на 12 літаків Airbus A350-1000 ULR авіакомпанія Qantas оформила ще 2022 року. Ці літаки були спеціально адаптовані для наддалеких маршрутів.

За даними Airbus, модель A350 Ultra Long Range здатна без приземлення долати до 9 700 морських миль або близько 18 тисяч кілометрів. Це дозволяє виконувати безперервні польоти тривалістю до 22 годин, що робить літак одним із найвитриваліших пасажирських авіалайнерів у світі.

Генеральна директорка Qantas Ванесса Гадсон у коментарі News.AU заявила, що компанія планує поступово оголошувати нові далекомагістральні маршрути після отримання наступних літаків.

«Ми зможемо поступово оголошувати нові маршрути у міру надходження нових літаків протягом наступних двох з половиною років. Попит може змінюватися. Ми знаємо, як він може змінюватися, і оперативно реагуватимемо на ці зміни».

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Водночас вона не назвала конкретних дат запуску рейсів між Мельбурном і Нью-Йорком або Мельбурном і Лондоном, зазначивши, що це питання розглядатимуть після того, як польоти із Сіднея доведуть свою комерційну ефективність.

Фінансовий директор Qantas Роб Марколіна пояснив, чому першим містом для реалізації проєкту став саме Сідней.

«Будь-яке з цих міст було б чудовим вибором, але одне з них мало стати першим, і я вважаю, що нам цілком підходить варіант із Сіднеєм».

За його словами, поява нових літаків наддалекого радіусу дії також дозволить вивільнити літаки Boeing 787 для відкриття інших міжнародних маршрутів, зокрема до Чикаго, країн Південної та Північної Америки, а також потенційно до Афін і країн Африки.

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