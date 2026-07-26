Путін готує масштабну провокацію проти НАТО: що дізналася британська розвідка

Путін хоче випробувати НАТО / © Associated Press

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За даними джерел у британській розвідці, російський диктатор Володимир Путін планує кинути прямий виклик НАТО в найближчі кілька місяців. У Кремлі прагнуть перевірити рішучість нового уряду Великої Британії на чолі з Енді Бернемом, а також скористатися тим, що увага Дональда Трампа наразі прикута до ситуації навколо Ірану.

Про це повідомляє Daily Mail.

Розвідка Британії очікує на провокацію Росії проти НАТО

Очікується, що Москва спробує знайти слабкі місця в позиціях союзників після того, як Енді Бернем змінив Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра.

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Паралельно Росія змінює тактику виснаження британських ресурсів: після того, як минулого місяця бійці Королівської морської піхоти перехопили в Ла-Манші нафтовий танкер із «тіньового флоту», РФ перенаправила ці судна в Атлантику через води на північ від Шетландських островів.

Ознаки тиску спостерігалися й під час передачі влади у Лондоні. Минулого понеділка російський фрегат викликав занепокоєння британців, оскільки провів навчання з бойовими стрільбами всього за 46 миль на південь від Плімута. Однак розвідники застерігають від загрози значно масштабнішої провокації.

«Зараз існує тверде переконання, що Путін готує якусь пряму конфронтацію з НАТО в якийсь момент протягом наступних кількох місяців. На це впливають низка факторів — переконання, що Трампа відволікає Іран, та ознаки розколу серед українського керівництва»», — повідомляють джерела у розвідці Великої Британії.

Зокрема, джерело з розвідки додало, що події на фронті в Україні викликають у Кремлі розчарування.

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За його словами, зміна керівництва у Великій Британії спонукає Путіна перевірити Бернема та подивитися, чи зможе він використати будь-які розбіжності між старою та новою адміністраціями.

Паралельно зростає напруженість у відносинах із Тегераном. Іран погрожує завдати ударів по британських військових базах, вважаючи їх «законними цілями» через дозвіл на використання для американських бомбардувальників. Попри те, що Лондон дозволяє США використовувати об’єкти лише в «оборонних» цілях, британські спецслужби вже розгорнули масштабну таємну операцію для відбиття можливих атак.

Занепокоєння викликає й вразливість Британії перед балістичними ракетами. Аналітик ресурсу Defence Eye Тім Ріплі зауважив:

«Головнокомандувач збройних сил Америки на Близькому Сході, адмірал Бред Купер, підтвердив, що іранці мають ракету такого типу, дальність якої потенційно може вразити Лондон».

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У Міністерстві оборони Британії запевнили, що країна готова 24/7 до захисту від повітряних і ракетних загроз. Сам очільник оборонного відомства Вес Стрітінг висловив жорстку позицію щодо дій Москви:

«Росія не повинна сумніватися в рішучості цього уряду та цього прем’єр-міністра протистояти російській агресії не лише в Україні, а й будь-якій агресії проти Великої Британії та наших союзників».

Російський корабель відкрив вогонь біля Британії

Нагадаємо, російський військовий корабель «Неустрашимый» провів 30-хвилинні навчання з бойовими артилерійськими стрільбами в міжнародних водах приблизно за 40 морських миль від південного узбережжя Великої Британії. Подія сталася під пильним наглядом британського та французького оборонних відомств.

Перед початком стрільби екіпаж російського фрегата повідомив про свої наміри британський патрульний корабель HMS Tyne та попросив його відійти на безпечну відстань, що британське судно і зробило. Також зв’язок із кораблем для уточнення намірів встановлював французький військовий літак.

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Інцидент відбувся на тлі зростання російської військово-морської присутності поблизу вод Великої Британії останніми місяцями. Це може бути сигналом для нового британського прем’єр-міністра Енді Бернема, хоча джерела у Міноборони Британії утрималися від коментарів щодо можливої навмисної прив’язки навчань до початку його прем’єрства.

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