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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Рецепт овочевого рагу з кабачків, баклажанів і помідорів на сковороді

Чудовий варіант овочевого рагу, яке готується просто та швидко.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
Коментарі
Кабачки з баклажанами та помідорами на сковорідці

Кабачки з баклажанами та помідорами на сковорідці / © Credits

Страва виходить низькокалорійною, підійде для легкого перекусу або як гарнір до м’яса, птиці чи риби.

Інгредієнти

кабачок
1 шт.
баклажан
1 шт.
помідори
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубки
олія
2 ст. л.
свіжий базилік
за смаком
перець чорний мелений
сіль

  1. Усі овочі вимийте та висушіть.

  2. Баклажани, кабачки й помідори наріжте великими кубиками.

  3. Баклажани посоліть, залиште на 10–15 хв, потім промийте холодною водою і відтисніть.

  4. Цибулю і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, а часник подрібніть.

  5. Базилік дрібно наріжте.

  6. У сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю до легкого золотистого кольору.

  7. Викладіть на сковороду кабачки й баклажани та обсмажте 8–10 хв, періодично помішуючи, потім додайте часник, помідори, чорний мелений перець і посоліть.

  8. Накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні 15 хв, додайте базилік, перемішайте і зніміть з вогню.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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