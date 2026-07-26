- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт овочевого рагу з кабачків, баклажанів і помідорів на сковороді
Чудовий варіант овочевого рагу, яке готується просто та швидко.
Страва виходить низькокалорійною, підійде для легкого перекусу або як гарнір до м’яса, птиці чи риби.
Інгредієнти
- кабачок
- 1 шт.
- баклажан
- 1 шт.
- помідори
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- олія
- 2 ст. л.
- свіжий базилік
- за смаком
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Усі овочі вимийте та висушіть.
Баклажани, кабачки й помідори наріжте великими кубиками.
Баклажани посоліть, залиште на 10–15 хв, потім промийте холодною водою і відтисніть.
Цибулю і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, а часник подрібніть.
Базилік дрібно наріжте.
У сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю до легкого золотистого кольору.
Викладіть на сковороду кабачки й баклажани та обсмажте 8–10 хв, періодично помішуючи, потім додайте часник, помідори, чорний мелений перець і посоліть.
Накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні 15 хв, додайте базилік, перемішайте і зніміть з вогню.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.