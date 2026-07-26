Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов’язково треба дослухатися до порад оточення

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Дуже важливо дослухатися до поради, яку він нам дасть — її в жодному разі не можна пропустити повз вуха.

Сьогодні, 26 липня, зустрітися з людиною з минулого можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них обов’язково треба дослухатися до поради, яку вона дасть.

Телець

Тельці, на жаль, нечасто звертають увагу на слова інших людей, оскільки істиною в останній інстанції вважають себе і абсолютно даремно це роблять. Сьогодні хтось із близьких людей, які з’явилися в їхньому житті, дасть їм цінну життєву пораду, головне — звернути на неї увагу.

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Лев

Леви настільки впевнені у власній правоті та непогрішності, що чужої думки для них практично не існує. Така реакція відбиває в інших бажання висловлювати їм власнудумку, а саме сьогодні хтось із близьких — або не дуже близьких — людей міг би дати їм справді цінну пораду.

Риби

Риби живуть з твердим переконанням, що їхня думка завжди авторитетніша, ніж та, яку висловлюють інші. Давати таким людям поради — справа непроста, проте сьогодні у них, схоже, вистачить мужності все ж дати пораду, а представникам знака — мудрості її почути.

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