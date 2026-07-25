Не виходьте з дому, поки не перевірите ці 10 речей перед відпусткою / © Associated Press

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Підготовка до відпустки зазвичай перетворюється на нескінченний список справ: винести сміття, перевірити документи, вимкнути праску, відрегулювати температуру в оселі. У цій метушні легко забути про кілька дрібниць, які можуть коштувати дорого після повернення.

Видання Real Simple розповіло, що більшість неприємностей можна попередити заздалегідь. Достатньо кількох простих дій, щоб залишити дім у безпеці та насолоджуватися відпочинком без постійних думок про те, чи все гаразд удома.

Перевірте всі входи до будинку

Перед від’їздом зробіть останній обхід оселі. Йдеться не лише про вхідні двері, варто переконатися, що замкнені також:

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бічні входи

гараж

хвіртка

усі вікна першого поверху

Саме про ці місця найчастіше забувають, коли поспішають вирушати у дорогу.

Переконайтеся, що працює система безпеки

Якщо вдома встановлені камери чи сигналізація, не забудьте перевірити їх перед від’їздом. Важливо впевнитися, що:

камери заряджені чи підключені до живлення

вони мають доступ до мережі

огляд не закривають рослини чи предмети меблів

основні входи добре потрапляють у поле зору

Кілька хвилин перевірки можуть заощадити чимало нервів

Зробіть ефект, що вдома хтось є

Порожній будинок завжди привертає більше уваги. Є кілька простих способів зробити так, щоб оселя мала вигляд заселеної навіть під час вашої відсутності.

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Подбайте про посилки та пошту. Накопичені коробки чи листи біля дверей — очевидний сигнал, що господарів немає вдома. Якщо очікуєте доставляння, попросіть сусідів або друзів забрати посилки.

Використовуйте таймери для освітлення. Автоматичне ввімкнення світла ввечері створює враження, що вдома є люди. Для цього можна використовувати таймери, розумні лампи чи смартрозетки, які дозволяють керувати освітленням навіть дистанційно.

Залиште автомобіль біля будинку. Якщо зазвичай на подвір’ї стоїть машина, порожнє місце може видатися підозрілим. За можливості залиште автомобіль на звичному місці.

Вимкніть непотрібні електроприлади

Багато невеликих приладів продовжують споживати електроенергію навіть тоді, коли ними не користуються. Перед поїздкою варто від’єднати від мережі:

кавоварку

тостер

фен

обігрівачі

зарядні пристрої, які не потрібні під час вашої відсутності

Особливу увагу слід приділити пристроям із літій-іонними акумуляторами — електровелосипедам, самокатам, електроінструментам. Їх не рекомендують залишати заряджатися без нагляду, адже це збільшує ризик займання.

Перевірте датчики диму та чадного газу

Перед відпусткою варто протестувати всі сигналізатори. Для цього достатньо натиснути кнопку перевірки. Якщо сигнал слабкий чи пристрій не реагує, необхідно замінити батарейки.

Також варто переконатися, що система сигналізації активна, а контакти для екстрених повідомлень залишаються актуальними.

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Не залишайте воду у побутовій техніці

Перед від’їздом бажано злити воду з приладів, де вона може застоюватися. Йдеться про:

кавоварки

чайники

посудомийні машини

пральні машини

Волога, яка залишається всередині, може стати причиною появи плісняви вже через 24–48 годин.

Не вимикайте повністю кондиціонер

Бажання заощадити електроенергію зрозуміле, але повністю вимикати систему кондиціонування чи вентиляції не рекомендується. Вона відповідає не лише за температуру, а й за рівень вологості у приміщенні.

Оптимально підтримувати вологість у межах 35–50%. Це допомагає запобігти розвитку плісняви, деформації дерев’яних поверхонь, відшаруванню фарби та іншим наслідкам надлишкової вологи.

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Перекрийте воду

Якщо ви плануєте поїздку на кілька днів або довше, варто подумати про перекриття головного вентиля водопостачання. Якщо зробити це неможливо, бажано хоча б перекрити подачу води до найвразливіших приладів:

пральної машини

посудомийної машини

льодогенератора

Так можна суттєво знизити ризик масштабного затоплення через непомітний витік або пошкодження шлангів. Для газових водонагрівачів також часто передбачений спеціальний режим «Відпустка», який варто використовувати під час тривалої відсутності.

Спокійна відпустка починається ще до того, як ви сіли у літак чи автомобіль. Усього десять хвилин уважної перевірки можуть уберегти оселю від крадіжок, пожеж, затоплення та інших неприємних сюрпризів. Тож перш ніж зачинити двері, приділіть трохи часу дому.

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