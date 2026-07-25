Укриття — за 100 метрів, а виставку не погоджували: нові деталі ракетного удару під Києвом

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС України

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У Київській області організатори масового заходу, який став ціллю російського ракетного удару, не погодили його проведення з уповноваженими органами. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів.

Про це заявила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак в ефірі телеканалу «Київ24».

За її словами, будь-які масові заходи в умовах воєнного стану мають проходити лише після погодження з відповідними структурами — незалежно від того, чи передбачають вони демонстрацію військової техніки.

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«Я ще раз хочу наголосити для всіх, що будь-яке проведення масових заходів, навіть якщо не йдеться про виставку якоїсь військової техніки, мають погоджуватися з усіма уповноваженими органами: з обласною військовою адміністрацією, з військовим командуванням, з районними адміністраціями, з ДСНС, з поліцією», — сказала Колтак.

Вона зазначила, що за попередніми даними слідства, організатори заходу не отримали необхідних погоджень від жодного з відповідальних органів.

«За наявними на цей момент матеріалами слідства, організатори не погоджували проведення цього масштабного заходу ані з військовим командуванням, ані з обласною військовою адміністрацією, ані з РДА, ні з іншими уповноваженими органами», — наголосила речниця прокуратури.

За її словами, на захід запросили понад 300 людей. Серед учасників були військовослужбовці, представники державних органів, міжнародних організацій, іноземні партнери та представники бізнесу.

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«Програмою, зокрема, передбачалася демонстрація засобів протиповітряної оборони», — розповіла Колтак.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини проведення заходу, зокрема повний перелік необхідних погоджень та відповідальних осіб, які мали забезпечити дотримання безпекових вимог.

«Слідство зараз встановлює повний перелік погоджень та безпекових процедур, яких вимагало проведення такого заходу в умовах воєнного стану, підступності ворога, і хто саме мав їх ініціювати та забезпечити, щоб не були порушені відповідні вимоги», — додала речниця Київської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що вдень 24 липня російські війська завдали ракетного удару по Київщині. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули люди, десятки отримали поранення. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що обстріляний комплекс не належав Силам оборони України.

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Ракетний удар по виставці на Київщині — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бучанському району на Київщині загинули 10 людей, коли російська ракета влучила у виставку зброї, проведення якої під час війни є неприпустимим.

Серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по Київській області — заступниця начальника Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України, полковник Валентина Савіцька.

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