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Мешканці штату Колорадо, США, прокинулися від безперервного сигналу автомобільного клаксона, який лунав майже всю ніч.

Про це повідомляє WRAL.

Спершу вони вирішили, що хтось із сусідів навмисно не вимикає сигналізацію або без потреби тисне на клаксон.

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Однак справжня причина виявилася значно несподіванішою — у салоні автомобіля застряг ведмідь.

Курйозний випадок стався в населеному пункті Голд-Гілл.

Безперервний звук клаксона не давав людям спати протягом ночі. Лише вранці місцеві жителі вирішили з’ясувати, що сталося.

Патрік Салліван опублікував відео, зняте на мобільний телефон, на якому видно несподіваного “водія” автомобіля.

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На кадрах ведмідь сидить на передньому сидінні зачиненого позашляховика та, спираючись на кермо, постійно натискає на клаксон.

Щоб не наближатися до дикої тварини, чоловік вирішив відчинити двері автомобіля на безпечній відстані.

Використовуючи довгу мотузку, він потягнув за ручку дверцят, після чого вони відчинилися.

Щойно з’явився вихід, ведмідь швидко вискочив із салону та втік.

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За словами місцевих, тварина встигла завдати автомобілю помітних пошкоджень.

Зокрема, ведмідь деформував одну з бічних панелей кузова, а також випадково спричинив спрацювання подушки безпеки з боку водія.

На щастя, під час інциденту ніхто з людей не постраждав, а сам ведмідь після звільнення повернувся до лісу.

Нагадаємо, ведмідь напав на людей одразу після порятунку з колодязя. Моторошний момент потрапив на відео.

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