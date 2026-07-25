ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Ведмідь у машині

Ведмідь у машині / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
544
Час на прочитання
2 хв
Ведмідь у машині

Ведмідь застряг у позашляховику і всю ніч сигналив — відео

Незвичайний нічний шум виявився справою лап дикої тварини.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Коментарі

Мешканці штату Колорадо, США, прокинулися від безперервного сигналу автомобільного клаксона, який лунав майже всю ніч.

Про це повідомляє WRAL.

Спершу вони вирішили, що хтось із сусідів навмисно не вимикає сигналізацію або без потреби тисне на клаксон.

Однак справжня причина виявилася значно несподіванішою — у салоні автомобіля застряг ведмідь.

Курйозний випадок стався в населеному пункті Голд-Гілл.

Безперервний звук клаксона не давав людям спати протягом ночі. Лише вранці місцеві жителі вирішили з’ясувати, що сталося.

Патрік Салліван опублікував відео, зняте на мобільний телефон, на якому видно несподіваного “водія” автомобіля.

На кадрах ведмідь сидить на передньому сидінні зачиненого позашляховика та, спираючись на кермо, постійно натискає на клаксон.

Щоб не наближатися до дикої тварини, чоловік вирішив відчинити двері автомобіля на безпечній відстані.

Використовуючи довгу мотузку, він потягнув за ручку дверцят, після чого вони відчинилися.

Щойно з’явився вихід, ведмідь швидко вискочив із салону та втік.

За словами місцевих, тварина встигла завдати автомобілю помітних пошкоджень.

Зокрема, ведмідь деформував одну з бічних панелей кузова, а також випадково спричинив спрацювання подушки безпеки з боку водія.

На щастя, під час інциденту ніхто з людей не постраждав, а сам ведмідь після звільнення повернувся до лісу.

Нагадаємо, ведмідь напав на людей одразу після порятунку з колодязя. Моторошний момент потрапив на відео.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
544
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie