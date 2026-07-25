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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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52
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Олімпійський чемпіон Хижняк нокаутував француза і здобув другу перемогу на профіринзі

"Полтавський танк" здолав Ленні Патрача технічним нокаутом у другому раунді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Хижняк

Олександр Хижняк / © Associated Press

Український боксер Олександр Хижняк, який є олімпійським чемпіоном Парижа-2024, здобув другу перемогу в професійному боксі. "Полтавський танк" нокаутував француза Ленні Патрача.

Бій відбувся 25 липня в саудівському Ер-Ріяді в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа з албанцем Крістіаном Пренгою.

30-річний українець достроково виграв бій уже в другому раунді, двічі відправивши суперника у нокдаун. Після другого падіння Патрач не зміг продовжити бій, тож рефері зупинив поєдинок.

Для Хижняка це був лише другий поєдинок у професійній кар'єрі та перший за кордоном.

"Полтавський танк" дебютував на профіринзі у березні цього року, в першому раунді нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions — у готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом).

Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.

Хижняк є четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Раніше повідомлялося, що український надважковаговик вийде у ринг проти жертви Ф'юрі та Джошуа.

Також ми розповідали, що Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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