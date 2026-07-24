Ф'юрі повернувся на ринг і розбив екссуперника Володимира Кличка

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) переміг польського боксера Маріуша Ваха (39-14, 20 КО) у поєдинку, який відбувся 24 липня на арені "Max Muay Thai Stadium" у місті Паттая (Таїланд).

Бій тривав сім раундів. На восьмий раунд Вах не вийшов, тож "Циганський король" здобув перемогу технічним нокаутом.

Цікаво, що бій Ф'юрі — Вах не транслювався наживо по телебаченню чи на стрімінгових платформах. Повну версію та залаштунки покажуть згодом у третьому сезоні реаліті-шоу "At Home with the Furys" на Netflix.

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Усі прибутки від продажу квитків (зала розрахована лише на 1500–2000 глядачів) будуть передані місцевим благодійним організаціям.

Ф'юрі як переможець бою отримав новостворений титул WBC Humanitarian.

Для 37-річного Ф'юрі ця перемога стала другою поспіль. Свій попередній бій він провів 12 квітня, коли одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова.

46-річний Вах до цього востаннє виходив на ринг у березні, коли одноголосним рішенням суддів програв українцю Віктору Вихристу. 2012 року поляк претендував на титул чемпіона світу, але програв Володимиру Кличку.

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Зазначимо, що для Ф'юрі цей бій повинен стати проміжним перед поєдинком з іншим зірковим британським надважковаговиком Ентоні Джошуа.

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Сам Джошуа у суботу, 25 липня, в саудівському Ер-Ріяді проведе бій проти албанця Крістіана Пренги.

Раніше повідомлялося, що Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів.

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Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Хижняк дізнався свого суперника в андеркарді бою Джошуа.

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