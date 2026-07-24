На Україну суне потужний циклон із заходу: синоптики попередили, де вдарять сильні зливи та грози

Синоптики попереджають про грози та зливи у кількох областях України 25 липня / © ТСН

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Цими вихідними в Україні очікується мінлива погода з комфортним теплом до +28 градусів, однак у деяких регіонах можливі короткочасні зливи з грозами.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у більшості областях від +24 до +27 градусів тепла в Україні 25 липня. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +24 градусів тепла.

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«Дощі пройдуть в суботу вночі місцями трохи по півночі та заходу, хоча й короткі, а вдень опади найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, в Криму та на Запоріжжі. Хто не в цих дощових списках — без опадів», — повідомляє Діденко.

За словами синоптикині, 26 липня, температура повітря підвищиться до +25…+29 градусів тепла, на Закарпатті до +30, а у східних областях у неділю буде дещо прохолодніше — там очікується від +20 до +23 градусів тепла.

«Дощі очікуються в східних областях, у Криму, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині. У цих регіонах можливі сильні зливи, грози, шквали — обережно! На решті території України в неділю буде сонячно та сухо», — попереджає синопткиня.

У Києві 25-26 липня переважно без опадів, лише найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу. Як прогнозує Діденко, у суботу максимальна температура повітря в столиці становитиме близько +25 градусів, у неділю до +28 градусів.

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«Початок наступного тижня — якісь кенгурячі стрибки температури повітря, понеділок — до спеки, вівторок-середа — знову свіжо, проте, схоже, що початок серпня надасть перевагу класиці», — зазначає фахівчиня.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у суботу західний антициклон принесе в Україну суху та сонячну погоду. Попри північні повітряні течії, вдень повітря прогріється до комфортних +23…+28, хоча місцями можливі короткочасні грози. У неділю, 26 липня, очікується короткочасне потепління до +30…+33, після чого Україна стане одним із найтепліших куточків Європи.

Проте вже у вівторок, 28 липня, південно-західний циклон знизить температуру до +21…+26 градусів тепла і принесе дощі. Як зазначає метеоролог, до кінця місяця в Україні утримуватиметься нестійка та помірно тепла погода з періодичними опадами.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 25 липня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, проте вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, на південному сході країни та на узбережжі морів стовпчики термометрів піднімуться до +19. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла.

В Карпатах вночі очікується від +5…+10 градусів тепла вночі, вдень буде прохолодніше — від +13 до +18 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 25 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 25 липня очікується мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, вдень по області місцями будуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується близько +25 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 25 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В регіоні буде хмарно із проясненнями, вночі ймовірні невеликі короткочасні дощі, вдень без істотних опадів.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У Львові стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +10 градусів тепла вночі, вдень — від +22 до +24 градусів тепла.

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Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 25 липня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +20 до +21.

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Погода в Харкові

На Харківщині 25 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів синоптики не передбачають, однак вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень від +23 до +28 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +14 до +16, вдень від +24 до +26 градусів вище нуля.

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Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 25 липня буде мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, проте вдень пройдуть короткочасні дощі із грозами. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +11 до +16 градусів тепла;

вдень від +21 до +26 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +14 до +16 градусів вище нуля;

вдень від +23 до +25 градусів тепла.

Раніше синоптикиня розповіла, коли до України повернеться спека.

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