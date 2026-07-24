"Людина з ВІЛ в наряді по кухні": Лубінець розкрив шокувальні деталі про мобілізацію

Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Реклама

В Україні непоодинокі випадки, коли мобілізують людей із тяжкими хворобами — зокрема ВІЛ останньої стадії та гепатитами. Ситуація показує, що проблеми просто ігнорують, а систему ВЛК потрібно терміново й кардинально змінювати.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі «Новини.LIVE».

Кого визнає придатним ВЛК — заява Лубінця

Омбудсман розповів про один із останніх резонансних випадків під час перевірки військового навчального центру, де чоловік із критичним станом здоров’я за висновком ВЛК виявився повністю придатним до служби.

Реклама

«Інша історія, у нас дуже велика кількість людей, які мобілізовані з ВІЛ-інфекцією, гепатитом B, гепатитом C. Один з останніх випадків — це людина, маючи офіційно підтверджене захворювання на ВІЛ IV стадії, гепатит B, гепатит C, ми приїжджаємо на полігон, людина в наряді по кухні. Ви можете уявити, з такими діагнозами, коли ми почали перевіряти медичні документи, висновок ВЛК — повністю придатний. Це не поодинокі випадки. Це от заплющування очей на глобальні проблеми», — розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що звичайні напівміри вже не діють, тому систему мобілізації потрібно кардинально змінювати. На його думку, необхідно внести чіткі зміни до наказу Міноборони №402 і прописати конкретний перелік діагнозів, із якими категорично заборонено призивати людей на службу.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада вже вдвадцяте подовжила мобілізацію і воєнний стан в Україні ще на 90 днів — від 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Також в Україні якщо нова посада також дає право на відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний не зобов’язаний особисто звертатися до ТЦК.

Реклама

Раніше ми писали, що Кабмін ухвалив рішення, яке суттєво спрощує зміни підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані можуть подавати документи на новий вид відстрочки, не ризикуючи втратити вже наявний статус під час розгляду заяви.

Новини партнерів