Мобілізація / © ТСН

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В Україні змінили процедуру добровільного призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер охочі долучитися до Сил оборони можуть взаємодіяти безпосередньо з обраною військовою частиною, а звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оформлення більше не потрібно.

Про новий порядок повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Як проходитиме добровільний призов

За новими правилами кандидат самостійно обирає військову частину та вакансію, після чого проходить відбір.

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Алгоритм дій виглядає так:

обрати посаду у військовій частині та пройти співбесіду;

отримати позитивне рішення від командування частини;

подати командиру заяву про бажання проходити військову службу;

отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

пройти медичний огляд;

прибути до військової частини для оформлення на службу;

за необхідності пройти базову загальновійськову підготовку.

Командири отримали нові повноваження

Відтепер командири військових частин можуть самостійно видавати направлення на проходження ВЛК для добровольців.

Від моменту видачі такого направлення громадянин не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом п’яти днів.

Цей час передбачений для проходження необхідних процедур саме в межах добровільного вступу до обраної військової частини.

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Нові правила діють не для контрактної служби

У ТЦК уточнили, що новий механізм наразі стосується лише громадян, які добровільно призиваються на військову службу під час мобілізації.

Для тих, хто планує укласти контракт із Збройними силами України, продовжує діяти чинний порядок оформлення.

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