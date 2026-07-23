Під час мобілізації 61-річного чоловіка прикували до автомобіля: що заявив Лубінець

Інцидент з ТЦК на Хмельниччині / © скриншот з відео

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Омбудсман взяв під особистий контроль інцидент у Хмельницькій області, де під час мобілізаційних заходів 61-річного чоловіка прикували наручниками до автомобіля та застосували до нього фізичну силу.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, резонансний випадок стався у селищі Лехнівка на Хмельниччині.

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У соціальних мережах та місцевих медіа поширюється інформація, що під час мобілізаційних заходів 61-річного чоловіка нібито прикували наручниками до автомобіля, застосували до нього фізичну силу та газовий балончик. Про інцидент повідомив син чоловіка, який проходить службу у Збройних силах України.

«Моя представниця у Хмельницькій області Оксана Кізаєва телефоном поспілкувалась з чоловіком, він розповів, що сам звернувся до лікаря, оскільки має тілесні ушкодження. Вони з ним на зв’язку. Я взяв справу під особистий контроль», — зазначив Лубінець.

За його словами, представниця омбудсмана вже направила звернення до Територіального управління ДБР у Хмельницькому та Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку для проведення перевірки викладених фактів.

Крім того, представник омбудсмена в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса направив офіційні запити до Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та Головного управління Військової служби правопорядку.

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Лубінець також повідомив, що до Головного управління ВСП у ЗСУ поставлено вимогу провести службову перевірку щодо можливого перевищення службових повноважень посадовими особами ТЦК та СП. У разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення мають бути вжиті передбачені законом процесуальні заходи.

Омбудсмен наголосив, що кожен такий резонансний випадок під час мобілізаційних заходів посилює суспільний запит на прозорість і законність.

«Кожен новий інцидент лише посилює суспільний запит на прозорість, законність та ефективний контроль. Довіру до мобілізаційних заходів потрібно відновлювати негайно», — підкреслив він.

Водночас Лубінець заявив про необхідність відмови від практик, які, за його словами, сформувалися за попереднього керівництва Міністерства оборони, та наголосив, що кожен подібний випадок має отримати належну правову оцінку.

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«Захист держави є безумовним пріоритетом. Проте він не може здійснюватися ціною порушення Конституції, законів України чи прав людини. Саме дотримання законності та повага до людської гідності відрізняють правову державу навіть у найскладніші часи», — резюмував Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, Офіс омбудсмана ініціював розслідування інциденту в Івано-Франківську, де під час мобілізаційних заходів чоловік отримав переломи руки та ноги.

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