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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
2 хв

Схопив жінку за горло і притис до стіни: поліція взялася за скандал з ТЦК у Львові

У Львові правоохоронці розслідують застосування сили до жінки під час конфлікту з представниками ТЦК. Інцидент, зафіксований на відео, викликав суспільний резонанс і став підставою для відкриття кримінального провадження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Інцидент з ТЦК у Львові

Інцидент з ТЦК у Львові

У Львові правоохоронці розслідують інцидент із застосуванням сили до 26-річної жінки під час конфлікту за участю представників ТЦК. Подія трапилася 14 липня. На відео, що оприлюднили у соціальних мережах, було видно, як чоловік у військовій формі хапає цивільну жінку за горло.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

У Львові відкрили кримінальне провадження за застосування сили працівниками ТЦК до жінки

Подія сталася 14 липня близько 14:25 на вул. Пантелеймона Куліша. За даними правоохоронців, потерпіла жінка зазнала легких тілесних ушкоджень під час суперечки з групою оповіщення.

За цим фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських робіт на строк до 200 годин або виправних робіт терміном до одного року. Наразі триває досудове розслідування.

У керівництві Львівського ТЦК триває службова перевірка. Приводом для відкриття кримінального провадження та суспільного резонансу стало це відео:

На кадрах чітко видно, як чоловік у військовій формі хапає цивільну жінку за горло і тримає. Перед цим військові, ймовірно, мобілізували її чоловіка. Жінка втрутилася. Спершу жінку намагалися відтягнути, а потім один з чоловіків у військовій формі схопив дівчину за горло та притиснув до стіни.

Як чутно на відео, чоловіка називали Володя.

Що відомо про інцидент з ТЦК у Львові

Нагадаємо, Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через поширене у соцмережах відео, на якому зафіксовано можливе застосування сили до жінки.

Інцидент трапився 14 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.

Наразі у відомстві тривають встановлення всіх фактів та правова оцінка дій можливих учасників події. У ТЦК зауважили, що до завершення перевірки там утримуються від будь-яких передчасних висновків, а після її фіналу буде ухвалене рішення згідно з чинним законодавством.

Військові закликали громадськість та медіа дочекатися офіційних результатів.

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Кількість переглядів
301
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