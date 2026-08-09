Європу сколихне аномальна зима: синоптики радять вже готуватися до "удару двох океанів"

В Європі прогнозують аномальну зиму

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Новий масштабний кліматичний феномен розвивається в тропічній зоні і формує синхронізовану систему разом із надзвичайно потужним Супер Ель-Ніньйо в Тихому океані. Сезонні прогнози показують, що сукупний вплив цих океанічних аномалій суттєво змінить наступну зиму в Північній півкулі.

Про це пише Libertatea.

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Що таке Диполь Індійського океану

Нещодавно зафіксована аномалія має наукову назву позитивний Диполь Індійського океану і являє собою значну різницю температур між двома кінцями цього величезного водного басейну. У позитивній фазі, яка тільки починає проявлятися, води в західній частині стають незвично теплими, тоді як поверхня океану на сході помітно охолоджується.

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Ця величезна температурна різниця спричиняє появу дуже сильної атмосферної циркуляції, оскільки тепле повітря піднімається над західними водами, а над холодними східними регіонами воно опускається. Цей безперервний процес формує широку тропічну циркуляційну комірку, яка здатна впливати на погодні умови в глобальному масштабі протягом тривалого часу.

Фахівці з європейських метеорологічних центрів підтверджують, що прогнози опадів уже вказують на серйозний дефіцит дощів у східній частині Індійського океану поряд із кількістю, що набагато перевищує норму, на заході. Хоча феномен перебуває лише на початковій стадії свого формування, кліматичні моделі чітко показують, що він зберігатиметься та посилюватиметься протягом усієї осені та на початку зими.

Екстремальний вплив Супер Ель-Ніньйо

Паралельно з аномалією в Індійському океані в тропічному регіоні Тихого океану розвивається феномен Супер Ель-Ніньйо, який загрожує стати одним із найпотужніших за всю історію метеорологічних спостережень. Аномалії температури на поверхні води вже перевищили норму на чотири-п’ять градусів, а надзвичайно гаряча підводна хвиля демонструє відхилення, що перетинають позначку у вісім градусів.

Таке масштабне нагрівання генерує надзвичайно потужну атмосферну модель стаціонарних хвиль, яка характеризується підйомом теплого повітря над Тихим океаном і опусканням холоднішого в районі Індійського океану. Дві гігантські океанічні системи зараз працюють абсолютно синхронно, вирішальним чином впливаючи на висотні атмосферні течії та траєкторії майбутніх штормів у Північній півкулі.

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Чого чекати Європі: сніг скасовується

Якщо підсумувати прогноз синоптиків для Європи — то готуйте парасольки замість санчат! Через океанічні аномалії зима в більшості європейських країн буде набагато теплішою, ніж ми звикли. Атлантика буквально засипле континент хвилями теплого та вологого повітря, тому справжніх сильних морозів цієї зими ми не відчуємо.

На півдні Європи та на курортах Середземномор’я пануватиме суха, сонячна та дуже м’яка погода без неприємних сюрпризів. А от північним країнам пощастить менше: туди регулярно прориватимуться потужні океанські шторми із затяжними зливами та вітром. Повноцінну казкову зиму з кучугурами снігу побачать лише мешканці крайньої півночі та високогір’я Альп.

Якою буде зима в Україні

Для України цей океанічний коктейль означає передусім м’яку, а місцями навіть аномально теплу зиму. Замість тріскучих морозів під мінус двадцять та затяжних хуртовин на нас чекає плюсова температура навіть у найхолодніші місяці, постійні відлиги та вогкість.

Сніг, звісно, випадатиме, але через високі температури він швидко танутиме та перетворюватиметься на мокру кашу під ногами чи звичайний дощ. Звісно, короткочасні хвилі похолодання з арктичним вітром можливі, проте вони будуть швидкими, а загалом українська зима більше нагадуватиме затяжну пізню осінь або дуже ранню весну.

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Нагадаємо, зміна клімату робить хвилі спеки та тривалі посухи дедалі інтенсивнішими, особливо в південній частині Європи. Європа потерпає від масштабних лісових пожеж, які спалахнули на тлі аномальної спеки. У Франції та Іспанії з небезпечних районів уже евакуювали десятки тисяч людей, водночас пожежі також охопили Італію, Грецію, Кіпр і посилили наслідки посухи у Великій Британії.

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