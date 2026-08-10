День ангела 17 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 17 серпня / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 17 серпня

17 серпня 2026 року привітайте з іменинами Дмитра, Іллю, Мирона, Олексія, Павла, Уляну.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві наполегливий, працьовитий. В дорослому віці стає добродушним, комунікабельним.

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Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві м’який, веселий. В дорослому віці стає прямолінійним, зухвалим.

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Мирон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «мірт (запашна рослина)». В дитинстві уважний до найменших деталей, добродушний. В дорослому віці стає скромним, податливим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним, працьовитим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «наймолодший». В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає надійним, добрим.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як «щастя». В дитинстві доброзичлива, спокійна. В дорослому віці стає справедливою, відповідальною.

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День ангела 17 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Прийми найщиріші вітання з іменинами! Нехай ангел завжди тримає тебе під своїм крилом і дарує віру, надію та любов.

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З Днем ангела вітаю! Бажаю, щоб у житті завжди вистачало сил для нових звершень, а серце було сповнене щастям.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець захищає тебе, а доля дарує багато світлих і радісних подій.

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Щиро бажаю у День ангела добра, гармонії, міцного здоров’я, здійснення бажань і Божої опіки щодня.

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З Днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усього лихого, а життя буде наповнене любов’ю та щастям.

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