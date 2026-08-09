Власне житло за 1700 доларів: родина переселенців показала який будинок придбала на Одещині

Переселенці з Херсона знайшли новий дім на Одещині за 1700 доларів / © скриншот з відео

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Втративши власну домівку через війну, родина вимушених переселенців з Херсонщини змогла придбати новий будинок на півночі Одеської області всього за 1700 доларів. Перш ніж знайти це доступне житло у селі Пасад, українці подолали довгий шлях пошуків по всій країні та пережили важкий рік поневірянь.

Про історію облаштування на новому місці господиня розповідає на власному ютуб-каналі.

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Важкий шлях та вибір нової оселі

Майже рік родина переселенців провела у Львові, де чоловік проходив тривалу реабілітацію після серйозного поранення на фронті. Увесь цей час подружжя активно шукало нове місце для життя, переглядаючи безліч варіантів у різних регіонах, доки не зупинило свій вибір на селі за двадцять кілометрів від міста Балта.

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«Піде, згодиться, бо дуже важко було бомжувати цілий рік. Ну правда, бомжувати, бо коли в тебе немає свого будинку, то ти безхатченко, я так рахую», — зізналася українка, вперше оглядаючи стареньку хату.

Незважаючи на відсутність газу, школи та дитячого садочка безпосередньо в селі, нових господарів цілком влаштувала наявна інфраструктура. До найближчих навчальних закладів дітей возить спеціальний автобус, а всі необхідні для життя установи, включно з поштою та місцевим магазином, працюють безперебійно.

Господарство та стан будинку

За скромну суму в сімдесят тисяч гривень родина отримала не лише глиняну хату з дубовою підлогою, а й величезне обійстя площею понад двадцять п’ять соток. На подвір’ї розташовані кілька сараїв, просторий гараж, глибокий погріб для консервації та великий город, де нові господарі вже встигли висадити традиційні херсонські кавуни.

© скриншот з відео

Сам житловий будинок зведений за класичною сільською технологією з дерева та глини, а зовні додатково утеплений цементною «шубою». Попри те, що дах залишається цілим, господарям ще доведеться вставити друге скло у дерев’яні вікна задля збереження тепла та повністю перекласти стару піч, яка споживає надто багато дров.

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Плани на майбутнє та мрія про мир

Господиня відверто зізнається, що звикати до нових умов після комфортного життя на півдні України психологічно дуже непросто. Вона часто згадує свій рідний дім із сучасним ремонтом, євровікнами, розкішним садом на понад сотню дерев та всіма зручностями, які довелося залишити через російське вторгнення.

«Хтось може сказати, що це сарай, але те, що ми покинули там, і те, що зараз тут — це небо і земля. Проте ми раді, дійсно, це як подарунок від Бога за таку ціну таке обійстя», — поділилася своїми роздумами переселенка.

Попри всі побутові складнощі, родина вже має масштабні плани на відновлення садиби та підготовку до зимового сезону. Вони самостійно провели воду з криниці на город для поливу, планують розчистити територію від старих акацій на дрова та завести молодих курчат у вільних господарських приміщеннях.

© скриншот з відео

Найважливішим здобутком після всіх випробувань жінка вважає те, що її родина залишилася живою та нарешті має власний дах над головою. Українці впевнені, що з часом зможуть виростити новий сад і відбудувати комфортне житло, аби тільки скоріше закінчилася війна і настав довгоочікуваний мир.

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Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила новий закон про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Документ гарантує переселенцям призначення і виплату пенсій на загальних умовах, а також розширює програми забезпечення житлом.

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