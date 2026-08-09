Заберіть їх із раціону: 4 продукти, які прискорюють старіння шкіри

Догляд за шкірою / © Credits

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Запобігати передчасному старінню шкіри можна не лише за допомогою дорогих косметичних засобів. Значною мірою на її пружність і молодість впливають харчування та спосіб життя. Деякі продукти можуть сприяти появі зморшок, набряклості та сухості.

Про це пише угорське видання Egeszsegkalauz.

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Солодощі та рафіновані вуглеводи

Фахівці радять насамперед обмежити продукти з великою кількістю цукру, а також біле борошно й випічку. Надлишок цукру запускає процес глікації, під час якого пошкоджуються білки, зокрема колаген та еластин. У результаті шкіра може втрачати пружність, а зморшки ставати помітнішими.

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Солоні продукти

Надмірна кількість солі сприяє затримці рідини в організмі, що може проявлятися набряками та мішками під очима. Водночас шкіра може ставати сухішою, через що дрібні зморшки стають більш помітними. Йдеться передусім про ковбаси й копченості, готові соуси та супи, чипси й інші солоні снеки.

Алкоголь

Регулярне або надмірне вживання алкоголю може сприяти зневодненню, через що шкіра тимчасово стає сухішою та тьмянішою. Тому експерти радять не зловживати алкогольними напоями та стежити за достатнім надходженням рідини.

Сильно оброблені та смажені продукти

Видання також радить не зловживати їжею, яку тривалий час готують за дуже високої температури. Під час такого приготування можуть утворюватися кінцеві продукти глікації (AGE), які пов’язують із додатковим оксидативним навантаженням на організм.

Що корисно для шкіри

Натомість основу раціону варто складати з цільнозернових продуктів, овочів, фруктів, ягід, риби, горіхів, бобових та інших джерел якісного білка. Важливими для здоров’я шкіри є також вітамін С, антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти та достатня кількість води.

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Водночас харчування є лише частиною профілактики передчасного старіння. На стан шкіри також впливають повноцінний сон, фізична активність, гідратація та захист від сонця.

За стійких проблем зі шкірою фахівці радять звернутися до дерматолога.

Нагадаємо, схуднення залежить не лише від сили волі та кількості спожитої їжі. Сучасні дослідження показують, що організм має потужні біологічні механізми, які після втрати ваги намагаються повернути людину до попередньої маси тіла.

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