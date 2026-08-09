"Не чекайте -20": командир "Ахіллеса" закликав українців терміново готуватися до блекаутів

Ракетна атака на Україну / © ТСН.ua

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На тлі загрози масованих ракетних ударів Росії українцям уже зараз варто готуватися до складної зими та можливих тривалих перебоїв з електроенергією.

Про це командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко заявив у коментарі «24 каналу».

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Військовий наголосив, що за сигналу про загрозу масованої атаки українцям насамперед потрібно прямувати до укриттів. Водночас, за його словами, повністю гарантувати безпеку неможливо, однак кожна людина може заздалегідь вжити заходів, які її підвищать.

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«Це потрібно робити вже сьогодні, готуватися вже сьогодні», — наголосив Федоренко.

Командир «Ахіллеса» зазначив, що державні органи та територіальні громади активно готуються до опалювального сезону, проте ресурсів і виробничих можливостей України недостатньо, щоб повністю виключити ризики, пов’язані з можливими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Тому Федоренко закликав громадян не відкладати підготовку до можливих блекаутів. Зокрема, він рекомендував за можливості заздалегідь придбати генератор, подбати про запас пального, електричні обігрівачі та достатню кількість води.

Також, за його словами, варто обговорити встановлення додаткових засобів обігріву у під’їздах, якщо це дозволяють технічні та фінансові можливості.

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Військовий зауважив, що така підготовка потребує додаткових витрат, однак купувати необхідне в розпал морозів може бути значно складніше.

«Шукати генератори, коли температура вже сягає -20 градусів, — не найкращий варіант», — зазначив Федоренко, закликавши українців подбати про базові запаси та альтернативні джерела тепла й електроенергії завчасно.

Нагадаємо, восени ситуація в Україні може суттєво загостритися через необхідність одночасно посилювати оборону від російських ракетних ударів і готувати енергетичну інфраструктуру до зими. Однією з головних проблем залишається дефіцит засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

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