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"Не ждите -20": командир "Ахиллеса" призвал украинцев срочно готовиться к блэкаутам
Полностью гарантировать безопасность во время массированных российских атак невозможно, однако каждый человек может заранее принять меры, которые повысят её.
На фоне угрозы массированных ракетных ударов со стороны России украинцам уже сейчас следует готовиться к сложной зиме и возможным длительным перебоям с электроснабжением.
Об этом командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахилл» Юрий Федоренко заявилв комментарии «24 каналу».
Военный подчеркнул, что при поступлении сигнала об угрозе массированной атаки украинцам в первую очередь необходимо направляться в укрытия. В то же время, по его словам, полностью гарантировать безопасность невозможно, однако каждый человек может заранее принять меры, которые повысят её.
«Это нужно делать уже сегодня, готовиться уже сегодня», — подчеркнул Федоренко.
Командир «Ахиллеса» отметил, что государственные органы и территориальные общины активно готовятся к отопительному сезону, однако ресурсов и производственных возможностей Украины недостаточно, чтобы полностью исключить риски, связанные с возможными ударами по энергетической инфраструктуре.
Поэтому Федоренко призвал граждан не откладывать подготовку к возможным отключениям электроэнергии. В частности, он рекомендовал по возможности заранее приобрести генератор, позаботиться о запасе топлива, электрических обогревателях и достаточном количестве воды.
Кроме того, по его словам, следует обсудить вопрос об установке дополнительных обогревателей в подъездах, если это позволяют технические и финансовые возможности.
Военный отметил, что такая подготовка требует дополнительных затрат, однако приобрести необходимое в разгар морозов может быть значительно сложнее.
«Искать генераторы, когда температура уже достигает -20 градусов, — не лучший вариант», — отметил Федоренко, призвав украинцев заранее позаботиться о базовых запасах и альтернативных источниках тепла и электроэнергии.
Напомним, что осенью ситуация в Украине может существенно обостриться из-за необходимости одновременно укреплять оборону от российских ракетных ударов и готовить энергетическую инфраструктуру к зиме. Одной из главных проблем остается дефицит средств противовоздушной обороны, в частности ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.