"Не ждите -20": командир "Ахиллеса" призвал украинцев срочно готовиться к блэкаутам

Ракетный удар по Украине / © ТСН.ua

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На фоне угрозы массированных ракетных ударов со стороны России украинцам уже сейчас следует готовиться к сложной зиме и возможным длительным перебоям с электроснабжением.

Об этом командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахилл» Юрий Федоренко заявилв комментарии «24 каналу».

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Военный подчеркнул, что при поступлении сигнала об угрозе массированной атаки украинцам в первую очередь необходимо направляться в укрытия. В то же время, по его словам, полностью гарантировать безопасность невозможно, однако каждый человек может заранее принять меры, которые повысят её.

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«Это нужно делать уже сегодня, готовиться уже сегодня», — подчеркнул Федоренко.

Командир «Ахиллеса» отметил, что государственные органы и территориальные общины активно готовятся к отопительному сезону, однако ресурсов и производственных возможностей Украины недостаточно, чтобы полностью исключить риски, связанные с возможными ударами по энергетической инфраструктуре.

Поэтому Федоренко призвал граждан не откладывать подготовку к возможным отключениям электроэнергии. В частности, он рекомендовал по возможности заранее приобрести генератор, позаботиться о запасе топлива, электрических обогревателях и достаточном количестве воды.

Кроме того, по его словам, следует обсудить вопрос об установке дополнительных обогревателей в подъездах, если это позволяют технические и финансовые возможности.

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Военный отметил, что такая подготовка требует дополнительных затрат, однако приобрести необходимое в разгар морозов может быть значительно сложнее.

«Искать генераторы, когда температура уже достигает -20 градусов, — не лучший вариант», — отметил Федоренко, призвав украинцев заранее позаботиться о базовых запасах и альтернативных источниках тепла и электроэнергии.

Напомним, что осенью ситуация в Украине может существенно обостриться из-за необходимости одновременно укреплять оборону от российских ракетных ударов и готовить энергетическую инфраструктуру к зиме. Одной из главных проблем остается дефицит средств противовоздушной обороны, в частности ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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