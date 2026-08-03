Яке свято 9 серпня 2026 року / © ТСН

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9 серпня 2026 року — неділя. 1627-й день війни в Україні.

Яке свято 9 серпня

9 серпня віряни святкують День пам’яті святого апостола Матія / © unsplash.com

9 серпня віряни святкують День пам’яті святого апостола Матія. Його кандидатуру визначили жеребом серед учнів, які супроводжували Христа від самого початку Його проповіді та були свідками Воскресіння. Після Вознесіння Господнього Матій активно проповідував християнство в різних країнах, навертаючи людей до віри. За церковним переданням, він зазнав мученицької смерті за проповідь Євангелія, залишившись вірним Христу до кінця свого життя.

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9 серпня в Україні святкують День спеціалістів ветеринарної медицини / © pexels.com

9 серпня в Україні святкують День спеціалістів ветеринарної медицини. Професійне свято людей, які дбають про здоров’я тварин, контролюють безпечність продуктів тваринного походження та запобігають поширенню небезпечних інфекцій. Свято припадає на другу неділю серпня. Воно було встановлене Указом Президента України № 1035/2001 від 1 листопада 2001 року на знак визнання важливого внеску працівників ветеринарної медицини у захист здоров’я тварин, людей та довкілля.

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9 серпня День працівників будівельної галузі в Україні / © pexels.com

Також 9 серпня День працівників будівельної галузі в Україні. Професійне свято людей, які створюють житлові будинки, школи, лікарні, дороги, мости та інші об’єкти інфраструктури. Воно є символом поваги до праці будівельників, архітекторів, інженерів, проєктувальників і працівників промисловості будівельних матеріалів. Припадає на другу неділю серпня. Його було встановлено Указом Президента України від 22 липня 1993 року № 273/93 на підтримку ініціативи працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

9 серпня Міжнародний день корінних народів світу / © pexels.com

А ще 9 серпня Міжнародний день корінних народів світу. Цю дату проголосила Генеральна Асамблея ООН 1994 року, щоб привернути увагу до прав, культури, традицій та проблем корінних народів у різних куточках світу. Дата обрана не випадково — 9 серпня 1982 року відбулося перше засідання Робочої групи ООН з питань корінного населення, яка започаткувала міжнародний діалог щодо захисту їхніх прав.

9 серпня святкують Міжнародний день коворкінгу / © pexels.com

9 серпня святкують Міжнародний день коворкінгу. Це неофіційне міжнародне свято присвячене розвитку культури спільних робочих просторів, які об’єднують фрилансерів, підприємців, стартапи, віддалених працівників і творчих фахівців. Дата обрана невипадково. Саме 9 серпня 2005 року американський програміст Бред Ньюберг відкрив у Сан-Франциско перший сучасний коворкінг-простір. Він запропонував новий формат роботи, який поєднував свободу фрилансу, комфорт офісу та можливість спілкуватися з однодумцями. Ця ідея швидко поширилася по всьому світу й стала основою сучасного коворкінг-руху.

9 серпня День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії / © pexels.com

Також 9 серпня День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії. Цього дня в Японії вшановують пам’ять жертв атомного бомбардування міста Нагасакі, яке сталося 1945 року під час Другої світової війни. 9 серпня 1945 року о 11:02 американський бомбардувальник скинув на Нагасакі атомну бомбу «Товстун» (Fat Man). Потужний вибух майже миттєво зруйнував значну частину міста. До кінця 1945 року внаслідок вибуху, опіків і променевої хвороби загинуло близько 70 тисяч людей, а тисячі тих, хто вижив, ще багато років страждали від наслідків радіації.

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