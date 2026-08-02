Українку вдарили ззаду посеред польської Гдині: постраждала вперше розповіла про напад

Прапори України та Польщі / © Getty Images

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Українка Алла Кондратенко, яка зазнала нападу в польській Гдині, вперше після інциденту особисто розповіла про свій стан і перебіг розслідування. За її словами, правоохоронці затримали 76-річного громадянина Польщі, якого вона впізнала як нападника.

Відеозвернення жінка опублікувала в Instagram.

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Що відомо про напад

За словами Кондратенко, напад стався 30 липня близько 15:30. Чоловік підійшов до неї ззаду та вдарив невідомим предметом. Постраждала припускає, що це могла бути тростина.

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На місце події прибули поліція та бригада швидкої допомоги. Через пережитий стрес українка кілька днів не виходила на зв’язок і не коментувала інцидент.

«Наразі почуваюся добре, якщо порівнювати з тим, як було одразу після нападу. Дуже сильно болить голова, особливо місце удару. Мені наклали шви, зробили комп’ютерну томографію. Дякувати Богу, струсу мозку немає, як і внутрішніх крововиливів», — розповіла вона.

Кондратенко зізналася, що досі не може повністю усвідомити те, що сталося. За її словами, вона живе у Гдині вже п’ять років і постійно ходила дорогою, де стався напад.

Жінка також подякувала всім, хто підтримував її повідомленнями, телефонними дзвінками та словами співчуття.

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Підозрюваного затримали

За словами постраждалої, 1 серпня польські правоохоронці затримали 76-річного громадянина Польщі. Кондратенко взяла участь у процедурі впізнання та підтвердила, що саме ця людина, за її твердженням, напала на неї.

«Я підтвердила, що це саме він. Далі тривають слідчі дії. Не можу розголошувати більше інформації, щоб не заважати роботі поліції та прокуратури», — зазначила українка.

Вона також повідомила, що підтримує зв’язок із консулом України та надалі намагатиметься інформувати про свій стан і перебіг розслідування.

Раніше ми писали про те, що у польському місті Гдиня невідомий жорстоко напав на 40-річну громадянку України. Жінку двічі вдарили по голові дерев’яною палицею, після чого нападник утік. Поліція проводить масштабне розслідування та розшукує нападника. Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязна у Гдині. За попередніми даними, невідомий чоловік підійшов до жінки ззаду та двічі завдав їй ударів дерев’яною палицею по потилиці. Після цього нападник одразу втік у невідомому напрямку.

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