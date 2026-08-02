«Забирайтеся до України»: біженцям розбили голови біля хостелу в Польщі — деталі (фото)

Напад на українців в Польщі. / © In Poland

Реклама

У польському місті Кожухів, розташованому приблизно за 30 кілометрів від Зеленої Гури, ввечері 1 серпня стався напад, унаслідок якого постраждали троє громадян України. Одного з них госпіталізували.

Про це повідомляє видання inPoland.net.pl, журналіст якого поспілкувався з потерпілими. Обставини інциденту з’ясовує польська поліція.

Реклама

Суперечка виникла через музику

За словами постраждалих, напад стався близько 21:25 на території хостелу, де переважно проживають українці. Біля припаркованого автомобіля відпочивали 37-річний Володимир, 32-річний Василь і 28-річна Аделіна. У машині лунала українська, польська та іноземна музика.

Реклама

Напад на українців в Польщі. / © In Poland

Василь розповів, що повз них проходив чоловік, який звернув увагу на музику. Між ним і Володимиром виникла словесна суперечка.

«Володя розповідав, що чоловік кричав: “Спєрдаляй на Україну” та висловлював претензії через музику. Володимир відповів, що це приватна територія, де ми проживаємо», — розповів Василь.

Напад на українців в Польщі. / © In Poland

За його словами, чоловік пригрозив бійкою, після чого комусь зателефонував.

Через кілька хвилин із боку вокзалу підійшли двоє молодих чоловіків і дівчина. Як стверджує Василь, згодом троє людей повернулися та без слів почали бити українців.

Реклама

Напад на українців в Польщі. / © In Poland

«Аделіні розбили голову. Володі також розбили голову, розсікли губу. Мені дісталося менше, бо я намагався закриватися від ударів», — зазначив він.

Чим саме нападники завдавали ударів, чоловік не бачив.

Жінку вдарили, коли вона стояла біля автомобіля

Аделіна розповіла, що не брала участі у словесній суперечці та стояла біля автомобіля з телефоном.

«Я взагалі нічого не сказала — і одразу отримала удар у голову. Після цього пішла кров», — пригадала вона.

Реклама

За словами жінки, після нападу в неї залишилися сильний біль і велика гематома. Вона припускає, що удар могли завдати не кулаком, однак не бачила предмета, яким її вдарили.

Потерпіла також зазначила, що музика лунала на приватній території хостелу, а раніше скарг від сусідів або інших мешканців на компанію не надходило.

Поліція перевіряє обставини нападу

За словами українців, правоохоронці прибули приблизно через п’ять хвилин після виклику. Майже одночасно приїхала бригада швидкої допомоги. Одного з постраждалих доправили до лікарні.

Наступного дня, 2 серпня, потерпілі дали свідчення поліції. Правоохоронці сфотографували їхні тілесні ушкодження та оформили матеріали справи.

Українці також повідомили слідчим про камеру відеоспостереження на сусідній будівлі, яка могла зафіксувати момент нападу. Отримати записи з неї можуть правоохоронні органи.

На момент публікації польська поліція офіційно не повідомляла про мотиви нападу, його повні обставини або можливе затримання причетних.

Раніше ми писали про те, що у польському місті Гдиня невідомий жорстоко напав на 40-річну громадянку України. Жінку двічі вдарили по голові дерев’яною палицею, після чого нападник утік. Поліція проводить масштабне розслідування та розшукує нападника. Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязна у Гдині. За попередніми даними, невідомий чоловік підійшов до жінки ззаду та двічі завдав їй ударів дерев’яною палицею по потилиці. Після цього нападник одразу втік у невідомому напрямку.

Новини партнерів