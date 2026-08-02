Дружина Мірошниченка довела до сліз привітанням названого сина з 5-річчям: "Ти побачив багато болю"

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка — блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко — довела до сліз привітанням названого сина з 5-річчям.

Так, 2 серпня Марсель святкує день народження. Цьогоріч хлопчикові виповнюється вже п’ять рочків. Свій день народження він зустрічає разом із мамою та братом і сестрами на Балі. Родина тематично прикрасила будинок, замовила повітряні кульки, підготувала тортик іменинника та чимало подарунків.

Реклама

Тим часом Інна Мірошниченко зробила допис в Instagram, від змісту якого сльози з’являються на обличчі. За словами обраниці ведучого, Марселеві одразу ж після появи на світ довелося побачити багато болю. Хлопчик опинився в дитячому будинку та був вимушений боротися за життя. Лікарі не давали втішних прогнозів, але Марсель виявився набагато сильнішим.

Реклама

Інна Мірошниченко з сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

«Цей день 5 років тому ти побачив цей світ, а з ним і багато болю. В цей день батьки відмовилися від тебе, бо ти майже не мав шансів вижити. І ти почав цю боротьбу самостійно. Свій перший день народження ти зустрів в стінах дитячого будинку, де був приречений зустрічати і всі наступні. Але твоя жага до життя виявилася набагато сильнішою за всі прогнози і оцінки», — говорить Інна Мірошниченко.

Обраниця ведучого пригадала той день, коли натрапила на анкету Марселя. За словами блогерки, вона відчула, що це її син. Врешті, незадовго до свого дня народження, а саме три роки тому, хлопчик нарешті опинився вдома. Інна Мірошниченко додала, що не припинить дякувати, що Марсель став частиною сім’ї.

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

«Твої заплакані і сумні очі якось трапилися на фото двом людям, які відчули, що батьківство — це не завжди про кров. Вони забрали тебе додому напередодні твого другого дня народження. І з тих пір в ніч на 2 серпня, поки ти спиш, люди, які тебе люблять, прикрашають дім, дують кульки і пакують подарунки. Аби на ранок святкувати життя! Ти дуже добре знаєш ціну цьому життю. І може саме тому насолоджуєшся кожною його миттю так яскраво. Дякую, що вибрав нас своєю сім’єю, бо з тобою світ сповнився цілющою любовʼю. З днем народження, синку», — підсумувала блогерка.

Святкування дня народження молодшого сина Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко вперше розповіла про аутизм у молодшого сина. Блогерка пояснила, як він проявляється.

Реклама

Новини партнерів