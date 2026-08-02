Що може змусити Трампа вдарити по Росії: експерт розкрив несподіваний сценарій

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп може перейти від жорстких заяв до реальних дій проти Росії, якщо у Вашингтоні посилиться переконання, що Москва безпосередньо допомагає Ірану завдавати ударів по американських військових. Саме такий фактор здатен створити для глави Білого дому серйозний внутрішньополітичний тиск напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Таку думку в коментарі «24 каналу» висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Реклама

За словами експерта, українська дипломатія має переконувати Вашингтон, що Росію, Іран і Північну Корею необхідно розглядати як єдиний військово-політичний союз, а не як окремі загрози.

Реклама

«Немає окремо Ірану і немає окремо Росії. Є сучасна вісь зла: Тегеран, Москва і Пхеньян», — наголосив Ус.

Водночас він не зарахував до цього союзу Китай, пояснивши, що Пекін залишається одним із головних бенефіціарів глобалізації та не зацікавлений у її руйнуванні.

Спершу Patriot — потім допомога США в Ірані

Іван Ус зазначив, що Україна потенційно могла б долучитися до американських зусиль у протистоянні Ірану, однак лише після суттєвого зміцнення власної протиповітряної оборони.

За його словами, без додаткових ракет до систем Patriot Києву довелося б відволікати власні ударні безпілотники на інші напрямки, одночасно залишаючись недостатньо захищеним від російських та іранських атак.

Реклама

«Спочатку дайте нам протиракети, а далі ми доєднаємося — саме в такому порядку, а не навпаки. Інакше це буде великою помилкою», — підкреслив експерт.

Ус також переконаний, що Сполучені Штати не зможуть остаточно вирішити проблему Ірану без одночасного тиску на Росію, яка підтримує Тегеран.

«Україна може долучитися до зусиль Сполучених Штатів за умови, що вони оголосять Росію своїм ворогом і визнають: для успіху потрібно перемогти не лише Іран, а й Росію», — зазначив він.

Що може змусити Трампа змінити позицію

На думку Івана Уса, ключовим фактором може стати публічне підтвердження інформації про те, що Росія передає Ірану супутникові дані для наведення балістичних ракет по американських об’єктах.

Реклама

«Якщо стане очевидним, що Росія допомагає Ірану вбивати американських військових, це створить внутрішній тиск на Трампа», — заявив експерт.

У такому разі, за його словами, президенту США буде дедалі складніше пояснювати американському суспільству, чому він не реагує на дії Москви, яка фактично підтримує одного з головних противників Вашингтона.

Ус також поставив під сумнів ефективність підходу, відповідно до якого Росію намагаються відірвати від Китаю за аналогією з політикою Генрі Кіссінджера, зазначивши, що сучасний союз Москви, Тегерана та Пхеньяна вже набуває цілком реальних рис.

Фактор виборів до Конгресу

Експерт вважає, що питання Росії може бути безпосередньо пов’язане і з внутрішньополітичними інтересами Дональда Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу США, коли повністю переобиратиметься Палата представників.

За словами Уса, втрата більшості створить для президента США ризик нового процесу імпічменту, тому масштабний зовнішньополітичний успіх може суттєво зміцнити його позиції.

«Успішна операція проти Ірану та Росії могла б не просто підвищити шанси Трампа, а допомогти йому вирвати перемогу з пащі поразки», — пояснив він.

Водночас експерт визнав, що такий сценарій наразі виглядає складним і малоймовірним, однак саме такі аргументи, на його думку, Україна повинна системно доносити до американської адміністрації та представників руху MAGA. Він також припустив, що якщо інформація про допомогу Москви Ірану буде офіційно підтверджена, Вашингтон може вдатися не лише до нових політичних заяв, а й до реальних кроків у відповідь.

«Можливо, треба робити не лише публічні заяви, а й реальні кроки, які покажуть, що не слід допомагати вбивати американських військових», — підсумував Ус.

Нагадаємо, стосунки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським останніми місяцями помітно покращилися. Британське видання The Guardian припустило, що це може бути пов’язано із дедалі більшими труднощами Вашингтона у протистоянні з Іраном.

Новини партнерів