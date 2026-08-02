Что может заставить Трампа ударить по России: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп может перейти от жестких заявлений к реальным действиям против России, если в Вашингтоне укрепится убеждение, что Москва напрямую помогает Ирану наносить удары по американским военным. Именно этот фактор способен оказать на главу Белого дома серьёзное внутриполитическое давление в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Такое мнение в комментарии «24 каналу» высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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По словам эксперта, украинская дипломатия должна убедить Вашингтон в том, что Россию, Иран и Северную Корею необходимо рассматривать как единый военно-политический союз, а не как отдельные угрозы.

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«Нет отдельного Ирана и нет отдельной России. Есть современная ось зла: Тегеран, Москва и Пхеньян», — подчеркнул Ус.

В то же время он не включил в этот союз Китай, пояснив, что Пекин остается одним из главных бенефициаров глобализации и не заинтересован в её разрушении.

Сначала «Патриот» — потом помощь США в Иране

Иван Ус отметил, что Украина потенциально могла бы присоединиться к усилиям США в противостоянии с Ираном, однако только после существенного укрепления собственной противовоздушной обороны.

По его словам, без дополнительных ракет для систем «Пэтриот» Киеву пришлось бы перенаправить собственные ударные беспилотники на другие направления, при этом оставаясь недостаточно защищенным от российских и иранских атак.

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«Сначала предоставьте нам противоракетные системы, а потом мы присоединимся — именно в таком порядке, а не наоборот. Иначе это будет большой ошибкой», — подчеркнул эксперт.

Ус также убежден, что Соединённые Штаты не смогут окончательно решить проблему Ирана без одновременного давления на Россию, которая поддерживает Тегеран.

«Украина может присоединиться к усилиям Соединенных Штатов при условии, что они объявят Россию своим врагом и признают: для достижения успеха необходимо победить не только Иран, но и Россию», — отметил он.

Что может заставить Трампа изменить свою позицию

По мнению Ивана Уса, ключевым фактором может стать публичное подтверждение информации о том, что Россия передает Ирану спутниковые данные для наведения баллистических ракет на американские объекты.

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«Если станет очевидно, что Россия помогает Ирану убивать американских военных, это создаст внутреннее давление на Трампа», — заявил эксперт.

В таком случае, по его словам, президенту США будет всё сложнее объяснять американскому обществу, почему он не реагирует на действия Москвы, которая фактически поддерживает одного из главных противников Вашингтона.

Ус также поставил под сомнение эффективность подхода, согласно которому Россию пытаются оторвать от Китая по аналогии с политикой Генри Киссинджера, отметив, что современный союз Москвы, Тегерана и Пхеньяна уже приобретает вполне реальные очертания.

Фактор выборов в Конгресс

Эксперт считает, что вопрос о России может быть напрямую связан и с внутриполитическими интересами Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, когда будет полностью переизбираться Палата представителей.

По словам Уса, потеря большинства создаст для президента США риск нового процесса импичмента, поэтому крупный успех во внешней политике может существенно укрепить его позиции.

«Успешная операция против Ирана и России могла бы не просто повысить шансы Трампа, но и помочь ему вырвать победу из лап поражения», — пояснил он.

В то же время эксперт признал, что такой сценарий на данный момент выглядит сложным и маловероятным, однако именно такие аргументы, по его мнению, Украина должна систематически доносить до американской администрации и представителей движения MAGA. Он также предположил, что если информация о помощи Москвы Ирану будет официально подтверждена, Вашингтон может прибегнуть не только к новым политическим заявлениям, но и к реальным ответным мерам.

«Возможно, нужно не только делать публичные заявления, но и предпринимать реальные шаги, которые покажут, что не следует помогать убивать американских военных», — подытожил Ус.

Напомним, что в последние месяцы отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским заметно улучшились. Британское издание The Guardian высказало предположение, что это может быть связано с растущими трудностями Вашингтона в противостоянии с Ираном.

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