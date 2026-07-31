Зеленский привез в Белый дом тайный план и обратился к Трампу с одной просьбой: СМИ о закрытой встрече президентов

Зеленский и Трамп. / © Associated Press

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Во время закрытой встречи в Белом доме 28 июля президент Украины Владимир Зеленский представил план, который по его замыслу должен помочь стране пройти еще одну зиму в условиях полномасштабной войны с Россией.

Об этом двое чиновников, которые осведомлены о ходе переговоров, сообщили The Atlantic.

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Собеседники отмечают, что для реализации этой инициативы президенту США Дональду Трампу пришлось бы обратиться за помощью к своему союзнику Илону Маску. Впрочем, американский лидер не взял на себя никаких конкретных обязательств, из-за чего дальнейшая судьба этого плана остается неопределенной.

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Зеленский объяснил Трампу, что Силам обороны требуется разрешение на использование системы Starlink на территории России, чтобы уничтожать пусковые установки вражеских баллистических ракет.

Заметим, что до сих пор Маск разрешал украинским военным использовать Starlink только на собственной территории, в частности, аннексированный Крым и другие регионы, оккупированные Россией. Впрочем, аэрокосмическая компания SpaceX ограничила использование Starlink внутри России.

В ходе переговоров с Трампом Зеленский объяснил необходимость наносить удары не только по крупным объектам инфраструктуры на территории России — как НПЗ и склады, но и по небольшим мобильным целям. Речь идет, в частности, о батареях баллистических ракет, используемых оккупационной армией для обстрелов украинских городов. По словам главы государства, уничтожение таких пусковых установок является важным элементом защиты Украины от новых ракетных атак.

«Во время своего визита в США Зеленский попросил встретиться с Маском, чтобы обсудить свой план по таргетингу на эти пусковые установки. Впрочем, по словам одного из участвовавших в обсуждениях источников, миллиардер отказался от приглашения», — пишет издание.

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Собеседники The Atlantic сообщили, что глава Белого дома заявил украинскому коллеге, что рассмотрит озвученные просьбы. В то же время, по словам одного из должностных лиц, американский президент не дал никаких гарантий и не сообщил, согласится ли их выполнить.

В то же время, один из чиновников отмечает: окончательное решение Трампа относительно предложения Зеленского будет зависеть от того, считает ли Трамп, что это может помочь ускорить завершение конфликта.

«Если он считает, что использование Starlink позволит Украине подтолкнуть Владимира Путина к переговорному столу, то Трамп может поддержать это. Если он считает, что это только обострит ситуацию, то, вероятно, не будет этого делать», — рассказал один чиновник.

Кроме того, источники в окружении американского лидера рассказали, что Трамп поражен способностью Украины нанести удар глубоко внутри России с помощью беспилотников. Он почувствовал, что у Киева есть определенный импульс в этом. А президент США, как известно, любит, когда его ассоциируют с победителями.

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По словам двух чиновников, Зеленский отметил Трампу, что Украине нужно противодействовать ракетной угрозе до наступления зимы, когда Россия может снова использовать вооружение для ударов по объектам энергетики и систем отопления. Украинский президент заявил, что система Starlink может стать более быстрым и более дешевым способом противодействия российским баллистическим ракетам.

По словам двух должностных лиц, осведомленных о ходе переговоров, Украина уже имеет дальнобойные БПЛА, способные наносить удары по пусковым установкам баллистических ракет на территории России. В то же время компания Fire Point, производящая значительную часть таких дронов, использует альтернативные системы наводки, чтобы обойти ограничения на использование Starlink на территории РФ.

В ходе переговоров Зеленский предположил, что если Маск откажется разрешить использование Starlink, то Пентагон может предоставить Украине доступ к сети Starshield с той же целью, сообщили два чиновника. Однако один из них добавил, что Starshield не так будет хорошо работать для Украины, потому что он «дороже, сложнее, его труднее интегрировать в системы».

Напомним, Financial Times пишет о том, что Трамп пошел на «резкий поворот» по отношению к Украине. На смену его подходу повлияли длительные контакты между командами двух президентов и военными успехами Киева. Советники украинского лидера и источник, близкий к американской администрации, назвали встречу в США 28 июля лучшей с начала второго президентского срока Трампа возможностью для Киева заручиться новой военной поддержкой США.

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