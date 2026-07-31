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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Стало известно расписание матчей между "Динамо" и "Карабахом" в квалификации Лиги конференций

"Бело-синие" сразятся с азербайджанским клубом за выход в раунд плей-офф отбора Лиги конференций.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Определены даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 между киевским "Динамо" и азербайджанским "Карабахом" .

Первая игра будет номинально домашней для "бело-синих" и состоится в польском Люблине в четверг, 6 августа. Старт встречи запланирован в 20:00 по киевскому времени.

Ответный поединок состоится в азербайджанском Баку в четверг, 13 августа. Старт игры — в 19:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

Отметим, что "Динамо" и "Карабах" не сумели преодолеть второй квалификационный раунд Лиги Европы: киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), тогда как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София после двух матчей, завершившихся нулевой ничьей.

Обзор матча ПАОК — "Динамо"

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетой" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), а в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

Новый сезон УПЛ динамовцы должны были начать 2 августа поединком против "Левого Берега", но из-за загруженного графика "бело-синих" в квалификации еврокубков матч перенесли на 2 декабря.

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Дата публикации
Количество просмотров
389
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