Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 1 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 1 августа?

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Луна рассказывает

День тяжелой космической энергетики, поэтому самое главное в это время — вести себя максимально осторожно, чтобы не нарываться на неприятности.

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Луна рекомендует

В общении с близкими людьми в этот день самое главное — сдерживать эмоции, в противном случае велика вероятность того, что они ответят нам тем же, и тогда никому не нужного конфликта избежать не удастся. С негативными мыслями, которые не дадут покоя с самого утра, нужно бороться при помощи активных действий — причем, чем больше дел мы запланируем на этот день, тем лучше.

Луна предостерегает

Необходимо избегать ссор и споров, не стоит ввязываться в конфликты с посторонними и выяснять отношения с близкими, а также нежелательно тратить деньги — покупки, все как одна, окажутся неудачными. Но самое главное — сегодня лучше не покидать свой дом: в родных стенах никому ничего не угрожает.

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