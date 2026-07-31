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Магнитные бури: прогноз на выходные, 1-2 августа
В выходные ожидается низкая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-2 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В выходные, 1 и 2 августа, ожидается низкая солнечная активность. В эти дни прогнозируются слабые магнитные возмущения с максимальным К-индексом 3, что соответствует зеленому уровню.
Существенных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, а прогнозируемые колебания считаются несильными.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.