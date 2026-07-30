Поляризационные или обычные: какие солнцезащитные очки действительно защищают ваши глаза

Какие солнцезащитные очки действительно защищают ваши глаза / © Credits

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Солнечный день, прогулка у моря, поездка за рулем или отдых в горах — в любой из этих ситуаций солнцезащитные очки становятся вашим маленьким щитом от ультрафиолета. Однако выбор часто превращается в настоящий квест, большие или маленькие, зеркальные или классические, тёмные или цветные, и главный вопрос — стоит ли тратиться на поляризационные линзы.

Издание Cleveland Clinic совместно с офтальмологом Крисом Эрвином рассказали, какие очки лучше выбирать и почему главное — не только красота, но и настоящая защита.

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Что такое поляризационные линзы

Главное преимущество поляризационных очков — специальное покрытие, которое уменьшает блики от светоотражающих поверхностей. Это особенно заметно у воды, на снегу, асфальте или во время вождения автомобиля. Такие линзы помогают сделать изображение более чётким, контрастным и комфортным для глаз.

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Поляризационные линзы отлично устраняют блики во время вождения и катания на лодке, благодаря чему окружающий мир кажется более четким и ясным, объясняет доктор Крис Эрвин. Такие очки также могут стать хорошим выбором для людей, перенесших рефракционную операцию на глазах.

Разница между поляризационными и обычными

Нельзя сказать, что поляризационные очки лучше. У них действительно есть дополнительное преимущество: они уменьшают блики от горизонтальных поверхностей, таких как вода, дорога или снег. Именно поэтому их часто выбирают водители, рыбаки, путешественники и все, кто много времени проводит на открытом воздухе.

Однако обычные солнцезащитные очки тоже могут стать отличным вариантом, если они обладают качественной УФ-защитой. По словам доктора Эрвина, самое важное при выборе — убедиться, что линзы защищают от ультрафиолетовых лучей.

Главное правило выбора

Независимо от того, выбрали ли вы поляризационные или обычные очки, они должны блокировать UVA и UVB-лучи. Специалист советует обращать внимание на маркировку UVA/UVB и UV400. Именно эти обозначения означают, что очки обеспечивают необходимый уровень защиты.

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Размер тоже важен. Большие очки, как правило, лучше защищают глаза, ведь они перекрывают большую зону вокруг них и уменьшают попадание ультрафиолета не только спереди, но и сверху или с боков.

Зеркальные, серые или желтые

Если говорить о зеркальных или обычных линзах, то здесь речь идет в основном о стиле. Различные дизайны линз не отличаются по степени защиты от солнца, если все они оснащены УФ-фильтром, отмечает доктор. А вот цвет линз может влиять на восприятие окружающего мира:

Серые линзы — меньше всего изменяют цвета вокруг

Жёлтые линзы — улучшают контрастность, но, как правило, не обеспечивают дополнительной защиты от солнца.

Поэтому выбор цвета — это, скорее, вопрос комфорта и личных предпочтений.

Зачем выбирать поляризационные очки

Поляризационные линзы обладают несколькими важными преимуществами:

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уменьшают блики

делают цвета более насыщенными

улучшают контраст

помогают уменьшить усталость глаз

Поляризационные солнцезащитные очки отлично подойдут как для неспешной прогулки, так и для дня, проведённого на лодке. Глаза будут чувствовать себя комфортнее, а цвета станут ярче.

Кому лучше отказаться от поляризации

Несмотря на все преимущества, поляризационные очки подходят не для каждой ситуации. Бывают случаи, когда обычные линзы могут оказаться более практичными:

Если вы работаете с экранами или приборами. Поляризация может затруднять считывание информации с ЖК-дисплеев и панелей. Поэтому пилотам или людям, управляющим тяжелой техникой, такие очки могут мешать.

Если вы управляете автомобилем ночью или в условиях слабого освещения. В таких ситуациях солнцезащитные очки вообще не являются оптимальным выбором.

Если вам важно видеть блики

Например, лыжникам и сноубордистам иногда нужно обращать внимание на блеск льда, чтобы обходить опасные участки.

Стоит ли покупать поляризационные очки

Ответ зависит от вашего образа жизни. Если вы часто бываете на солнце, сидите за рулем, проводите время у воды или любите активный отдых на свежем воздухе — поляризационные линзы могут стать отличным приобретением. Но независимо от выбора главный критерий остается неизменным: очки должны защищать глаза от УФ-лучей.

Ведь у чрезмерного воздействие ультрафиолета могут быть последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Солнечное излучение может вызвать кератит — своеобразный «солнечный ожог» глаза, а спустя годы повысить риск развития катаракты, возрастной макулярной дегенерации или новообразований вокруг глаз.

Идеальные солнцезащитные очки — это баланс между стилем, комфортом и безопасностью. Поляризационные линзы могут сделать летние дни более комфортными, устранить лишние блики и обеспечить более четкое изображение. Но даже самая модная пара не имеет смысла без надёжной УФ-защиты.

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