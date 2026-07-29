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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
165
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 30 июля: кому сегодня в голову придут гениальные идеи

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Дева

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 30 июля?

Единственный во всем лунном календаре день, предназначенный для праздников, который, тем не менее, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, в это время можно отдохнуть и расслабиться, стараясь набраться сил для будущей работы, с другой — ни в коем случае нельзя терять контроль над собой, поскольку это может быть опасно для поведения и, как следствие, репутации.

Деловые переговоры, даже если они изначально были намечены на сегодня, лучше перенести — все равно договориться ни о чем не получится.

Дева

Девам в голову в большом количестве будут приходить профессиональные идеи, на которые важно обратить самое пристальное внимание. Перспективными окажутся все замыслы, но один из них особенно важен для представителей знака.

Он окажется настолько уникальным и креативным, что принесет как признание в профессиональной среде, в которой они нуждаются, так и возможность неплохо заработать. Ну а с вопросом, как и куда эти средства потратить, вопроса не возникнет — они умеют распоряжаться деньгами правильно.

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Дата публикации
Количество просмотров
165
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