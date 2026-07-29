Не только блокировка экрана: 5 скрытых функций кнопки питания на Android, о которых мало кто знает

Скрытые функции боковой кнопки на Android / © Unsplash

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Кнопка питания на смартфоне — это одна из наиболее часто используемых кнопок, которую большинство нажимает только для блокировки экрана телефона. Впрочем, разработчики Android заложили в нее гораздо более широкий потенциал. В зависимости от настроек она позволяет выполнять много функций.

Об этом рассказали Bgr.

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5 полезных функций кнопки питания в Android

Часть быстрых команд на кнопке питания работает автоматически, другие полезные можно настроить самостоятельно за несколько секунд. Функционал доступен на устройствах большинства брендов, включая Samsung, Google Pixel, OnePlus и Motorola, хотя интерфейс может несколько отличаться.

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Первая полезная функция на кнопке блокировки телефона — вызов цифрового ассистента. В современных смартфонах длительное нажатие кнопки питания все чаще отвечает за запуск искусственного интеллекта, например Google Gemini. Если вы хотите иметь такую функцию, следуйте инструкциям по настройке:

На Samsung — нажмите «Настройки», «Дополнительные функции», «Боковая клавиша» и щелкните по умолчанию.

На Google Pixel откройте «Настройки», «Система», «Жесты», «Нажатие и удерживание кнопки питания».

Вторая полезная функция боковой кнопки — быстрый запуск камеры. Двойное нажатие кнопки питания позволяет мгновенно открыть камеру и не пропустить важный кадр. Настроить эту возможность стоит в меню боковой клавиши или жестов.

Третья функция кнопки блокировки экрана на Android — завершение вызовов. Активация этой функции позволяет сбрасывать активный вызов одним нажатием физической кнопки. Можно настроить эту функцию в меню «Специальные возможности», затем нажать «Системные элементы управления» или «Взаимодействие и ловкость».

Четвертая полезная функция боковой кнопки — активация режима Emergency SOS. Большинство Android-смартфонов позволяет экстренно вызывать помощь, если нажать кнопку питания 3–5 раз подряд и быстро. Функция запускает счет, после чего телефон автоматически звонит в службы спасения и отправляет геолокацию выбранным контактам.

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Можно настроить экстренный режим в разделе «Настройки», «Безопасность и экстренные ситуации». Также можно добавить отправку фото или аудиозаписей вместе с сообщением SOS.

Последняя полезная функция боковой кнопки на телефонах Android — это доступ к специальным возможностям. Для пользователей, которые у которых есть функции доступности, например, TalkBack, Live Captions или Extra Dim, эта кнопка может служить быстрым тумблером для их активации.

На смартфонах Samsung комбинацию боковой кнопки и клавиши увеличения громкости можно настроить через «Специальные возможности», «Дополнительные настройки». Это позволяет включать нужные настройки даже с заблокированного экрана. Устройства Google Pixel для таких задач обычно используют комбинации клавиш громкости или жесты.

Как продлить время работы смартфона на Android

Напомним, владельцы Android-смартфонов могут существенно продлить время автономной работы устройства с помощью нескольких простых настроек. Основными источниками повышенного расхода заряда являются экран и фоновая активность приложений, поэтому их оптимизация позволяет избежать быстрой разрядки аккумулятора.

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Для уменьшения энергопотребления следует снизить яркость экрана, сократить время его ожидания до 15–30 секунд и выключить или ограничить работу функции Always On Display. Также целесообразно включить режим экономии энергии и ограничить фоновую работу редко используемых программ — вручную или с помощью системных функций, таких как «Адаптивная батарея» или перевод приложений в спящий режим.

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