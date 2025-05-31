Обновление Android: какие настройки проверить, чтобы смартфон не "сломался" после апдейта

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Системные обновления Android часто приносят не только новые функции и улучшения, но и могут изменить важные параметры смартфона.

Об этом пишет iTech.ua.

Эксперты советуют проверить минимум пять ключевых пунктов после установки обновления, чтобы избежать проблем:

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Разрешения для программ

После апдейта система Android может сбросить или изменить параметры конфиденциальности. Следует проверить, не утратили ли важные приложения (например, мессенджеры или почтовые клиенты) доступ к фоновой работе или сообщениям.

Защита устройства

Нередко после обновления деактивируются способы разблокировки — отпечаток пальца, PIN-код или лицо. Также сообщения на экране блокировки могут стать доступными посторонним.

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Программы по умолчанию

Android иногда «забывает», какими приложениями вы пользовались для просмотра ссылок, прослушивания музыки или открытия фото.

Нежелательные программы

После обновления могут появиться новые, ненужные программы. Например, недавно многим пользователям автоматически установили приложение Gemini, которое не поддерживается в определенных регионах.

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Изменения в интерфейсе

Могут сброситься обои, размеры значков, активироваться лишние визуальные функции. Это не критично, но раздражает.

Напомним, ранее мы писали, что Google внедряет новую функцию безопасности в Android, которая предусматривает автоматическую перезагрузку устройства, если она не была разблокирована в течение трех дней подряд.

После перезагрузки пользователю придется ввести PIN-код или пароль, чтобы получить доступ к устройству. Функция будет работать на смартфонах и планшетах, однако не коснется смарт-часов и телевизоров на базе Android.

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