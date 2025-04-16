Android будет самостоятельно перезагружаться каждые три дня: зачем это нужно

Android получит новую функцию безопасности / © Reuters

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Google вводит новую функцию безопасности в Android, которая предусматривает автоматическую перезагрузку устройства, если она не была разблокирована в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает 9to5Google.

После перезагрузки пользователю придется ввести PIN-код или пароль, чтобы получить доступ к устройству.

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Нововведение станет частью обновления Google Play Services 25.14, которое будет распространено в ближайшие недели. Функция будет работать на смартфонах и планшетах, однако не коснется смарт-часов и телевизоров на базе Android.

Это не сброс заводских настроек, а только перевод устройства в состояние «до первой разблокировки» (BFU). В таком состоянии данные лучше защищены, поскольку доступ к ним возможен только после ввода кода разблокировки.

Подобная функция уже реализована в iOS 18.1, где перезагрузка iPhone происходит через четыре дня без разблокировки.

На данный момент неизвестно, какие именно версии Android будут поддерживать новую функцию, а будет ли система сообщать пользователю о причине автоматической перезагрузки.

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